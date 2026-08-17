Četiri nebeska tela trenutno su retrogradna, a prema astrologiji, svaki znak Zodijaka osetiće njihov uticaj na drugačiji način. Astrolog Neda Far kaže da bi stvari u narednom periodu mogle da postanu još intenzivnije.

U narednim mesecima Saturn, Neptun, Pluton i Hiron kreću se retrogradno, pa nas očekuje period preispitivanja, vraćanja na stare teme i donošenja odluka koje smo možda dugo odlagali.

Neće svakome biti lako, ali astrolozi ovaj period vide kao priliku da se neke stvari konačno raščiste.

Ovan

Vreme je da prestanete da pristajete na manje nego što zaslužujete. Tokom ovog retrogradnog perioda moraćete dobro da pogledate ljude oko sebe i zapitate se ko vam daje energiju, a ko vam je neprestano oduzima.

Do kraja ovog ciklusa mogli biste da imate potpuno drugačije kriterijume, ali i mnogo više samopouzdanja. Neke odnose ćete jednostavno prerasti.

Bik

Pred Bikovima je važan period ličnog rasta, naročito kada je ljubav u pitanju. Mogli biste konačno da shvatite koliko ste puta sebe umanjivali samo da biste se drugima dopali ili uklopili u njihova očekivanja.

Vreme je da prestanete da tražite tuđe odobravanje i budete ono što jeste. Najveća promena dolazi kada prestanete da sumnjate u sebe.

Blizanci

Vi biste najradije ostavili prošlost tamo gde joj je mesto i nastavili dalje, ali četiri retrogradna nebeska tela imaju drugačiji plan.

Vraćaju se stare ljubavne priče, sećanja i pitanja koja nikada nisu potpuno rešena. Moguće je čak i javljanje bivše ljubavi, ali to ne mora da znači pomirenje. Poenta je da konačno zalečite ono što vas i dalje prati i napravite mesta za nešto bolje.

Rak

Rakovi bi u narednim mesecima mogli ozbiljno da pročiste krug ljudi oko sebe.

Postaje vam jasno gde ste se previše prilagođavali samo da biste negde pripadali. Neka prijateljstva mogu prirodno da se ugase, ali zato dolaze novi ljudi.

Astrolog čak najavljuje da bi novo društvo moglo da vas spoji sa zanimljivom osobom i pokrene novu ljubavnu priču.

Lav

Lavovima stiže važno otrežnjenje. Posao, uspeh i priznanje jesu važni, ali nisu merilo vaše vrednosti.

U narednom periodu shvatićete da vam je potreban partner koji podržava vaše snove, a ne neko ko pokušava da se takmiči sa vama.

Možete da nastavite da sijate punom snagom, ali ne zaboravite ljude koji su uz vas kada se svetla ugase.

Devica

Ako ste počeli da mislite da prava i stabilna ljubav jednostavno nije namenjena vama, naredni meseci mogli bi potpuno da vam promene mišljenje.

Stara uverenja počinju da padaju u vodu. Ne mora svaki odnos da se završi kao prethodni i niste propustili svoju priliku za ljubav.

Device bi konačno mogle ponovo da otvore srce.

Vaga

Retrogradni Hiron posebno snažno deluje na Vage i vraća stare emotivne rane koje ste možda godinama gurali pod tepih.

Izdaja, strah od napuštanja ili osećaj da ste u vezama uvek vi bili ti koji više daju sada mogu ponovo isplivati.

Ovoga puta nemojte da ih ignorišete. Tek kada priznate sebi šta vas boli, možete to zaista ostaviti iza sebe.

Škorpija

Za Škorpije sledi ozbiljno sređivanje ljubavnog života.

Svaki odnos postaje svojevrsno ogledalo u kojem ćete videti obrasce koje ponavljate. Možda stalno birate ljude koje pokušavate da „popravite“, možda emotivno nedostupne partnere, a možda pristajete na manje nego što želite.

Ovoga puta biće teško da to ne primetite.

Strelac

Strelčevima stiže lekcija o granicama.

Možda previše radite, zapostavljate sebe ili ste postali osoba kojoj svi istovaraju svoje probleme. Pomaganje drugima je lepo, ali ne ako vas potpuno iscrpljuje.

Naučite da kažete „dosta“ bez griže savesti.

Jarac

Jarčevi, ljubav ponovo kuca na vrata.

Posle emotivnog razočaranja možda ste podigli zidove toliko visoko da sada niko ne može da vam priđe. Retrogradni Hiron mogao bi polako da ih sruši.

Vreme je da ponovo izađete, upoznajete ljude i dozvolite sebi da se zaljubite. Prošla ljubav vas je povredila, ali nova ne mora da ponovi istu priču.

Vodolija

Vodolije će morati da zavire mnogo dublje u prošlost nego što im prija.

Neke rane iz detinjstva mogle bi ponovo da isplivaju i pokažu koliko i danas utiču na izbor partnera. Možda će vam konačno postati jasno zašto su vam određeni ljudi delovali tako poznato i privlačno, iako nisu bili dobri za vas.

Kada razumete obrazac, lakše ćete ga prekinuti.

Ribe

Ribe, vreme je da konačno kažete ono što mislite.

Tokom narednih meseci postajaće vam sve jasnije koliko ste puta prećutali svoje potrebe samo da biste sačuvali mir.

Do kraja ovog retrogradnog perioda najveća snaga neće vam biti samo intuicija, već hrabrost da jasno kažete šta osećate, šta želite i preko čega više nećete prelaziti.