Dva meseca nakon što je otkrila da se podvrgla zatezanju lica, Rozi O’Donel je otvoreno govorila o tome koliko je to koštalo.
Komičarka je u novom intervjuu priznala da je to koštalo više nego što bi ikada platila za automobil.
„Pa, zašto izgledam ovako? 90.000 dolara (oko 79,000 evra)”, rekla je O’Donelova za magazin People. „Bila sam zabrinuta zbog cene. Ne volim da uzalud trošim novac. Nikada ne bih potrošila toliko na automobil.”
Glumica je odlučila da ne objavljuje vest o zatezanju lica sve dok svi nisu počeli da joj dele komplimente na račun izgleda.
„Nisam želela da budem jedna od onih ljudi koji kažu: ’O, ma ništa’”, rekla je O’Donelova.
Razlozi
Takođe je podelila i svoje razloge zbog kojih se odlučila na ovaj zahvat.
„Smršala sam toliko da mi je ostalo mnogo viška kože ovde [pokazujući na bradu], zbog čega sam izgledala tužno”, prisetila se O’Donelova, koja se nedavno preselila iz Sjedinjenih Američkih Država u Irsku. „Ljudi u Irskoj su me pitali: ’Rozi, jesi li dobro, draga?’ Ja bih rekla: ’To mi je od lica. Zapravo se osećam srećno ovde.’”
„Nisam želela da mi lice bude zamrznuto. Morala sam sama sa sobom da raščistim jer sam kao feministkinja uvek smatrala da je to ugađanje muškom pogledu i nešto u šta ne verujem”, nastavila je.
Kritika
Zvezda je objasnila da je njeno najmlađe dete, Klej, bilo protiv toga da ode na operaciju.
„Klej je rekao: ’Mami, devojčice se ugledaju na tebe. Šta predstavlja tvoje nasleđe ako ovo uradiš?’ Promenila sam mišljenje na šest meseci, a onda sam odlučila da je prava snaga feminizma u tome da same odlučujemo šta želimo da radimo sa svojim telom i kada”, izjavila je O’Donelova.
Na njenu sreću, Klej još uvek nije primetio da je otišla pod nož: „Nadam se da neće”, rekla je O’Donelova. „Ali nikad se ne zna.”
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