Njena ispovest u jednoj zatvorenoj fejsbuk grupi, izazvala je burne reakcije. Mnogi pitaju da li roditelji zaista treba da se odreknu svega dok su još živi.

„Muž i ja smo godinama štedeli. Odricali smo se letovanja, nove garderobe i mnogih sitnica kako bismo otplatili kuću. Kada je suprug preminuo, ostala sam sama i mislila sam da je jedino ispravno da sve prepišem našem sinu. Govorila sam sebi da će jednog dana ionako biti njegovo, pa zašto da čekamo.“

„Bila sam srećna. Mislila sam da sam učinila nešto lepo za svoje dete. Potpisala sam papire kod notara i osećala veliko olakšanje.“

Ali, samo nekoliko dana kasnije dogodilo se nešto što nije mogla ni da zamisli.

„Sedeli smo za stolom, pili kafu i razgovarali o tome kako ćemo urediti dvorište. U jednom trenutku snaja je pogledala u mene i kroz osmeh rekla: "Sad je ovo ipak naša kuća, pa ćemo mi odlučivati kako će se ovde živeti.'“

Kaže da je u tom trenutku zaćutala.

„Možda nije želela da me povredi. Možda je to rekla usput. Ali meni je zvučalo kao da mi je neko poručio da više nisam domaćin u kući koju sam gradila sa pokojnim mužem godinama.“

U narednim danima, tvrdi, sitnice su počele da se nižu.

„Odjednom je sve postalo predmet dogovora. Kada će se ručati, ko može da dođe u posetu, šta će se renovirati, čak i gde će stajati moje stvari. Prvi put u životu imala sam osećaj da tražim dozvolu da popijem kafu na sopstvenoj terasi.“

Najviše ju je zabolelo, kaže, to što sin nije reagovao.

„Nije bio grub prema meni. Samo je ćutao. A nekad ćutanje zaboli više od najtežih reči.“

„Te noći nisam mogla da spavam. U glavi mi je neprestano odzvanjala jedna jedina rečenica. Nisam verovala da će se odnos promeniti za samo nekoliko sati, ali nešto u meni govorilo je da sam prenaglila.

Već sledećeg jutra pozvala sam notara i objasnila da želim da proverim da li postoji način da obustavim postupak, jer upis u katastar još nije bio završen. Rekao mi je da još postoji mogućnost da povučem zahtev.

Kada sam to rekla sinu, bio je iznenađen. Nije se ljutio, samo me je pitao zašto.

Odgovorila sam mu da mu i dalje verujem, ali da sam shvatila jednu važnu stvar – nije problem u tome ko će jednog dana naslediti kuću, već u tome da dok sam živa želim da znam da je moj dom i dalje moj. Nije se bunio. Rekao je da razume i da će sve ostati kako jeste. Priznao je da ni njemu nije bilo prijatno zbog onoga što je njegova supruga rekla, iako nije mislio da je imala lošu nameru.

Danas svi živimo normalno. Kuća će jednog dana svakako pripasti mom sinu, ali tek kada za to dođe vreme. Posle svega shvatila sam da ljubav prema deci ne dokazujete potpisom kod notara, već odnosom koji gradite svakog dana.