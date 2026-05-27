Rozi O'Donel je početkom ove godine izdvojila pravo malo bogatstvo za fejslifting, nakon što je ranije sebi obećala da neće menjati svoj izgled.

Bivša voditeljka tok-šou emisije (64) je otkrila u objavi na platformi ,,Substack" u ponedeljak, 25. maja, da je u januaru uradila donji deep plane fejslifting koji je „koštao više novca nego što sam ikada platila za automobil“, prenosi People.

„Moj privilegovani položaj u ovom svetu“, nastavila je. „I zbog toga se gotovo stidim. Sve što imam — neki kažu da sam to zaslužila, ali taj groteskni višak me boli.“

O'Donelova je na početku svoje objave objasnila da je oduvek imala „veoma čvrst stav prema fejsliftingu“ i da se ponosila time što je osoba „koja nikada — baš nikada“ ne bi uradila takvu intervenciju.

„Mislila sam da je to izdaja. Feminizma. Starenja. Našeg ženskog tima širom sveta. A onda sam izgubila 50 kilograma…“, napisala je.

Iako obično prihvata sebe takvu kakva jeste, bivša suvoditeljka emisije „The View“ je rekla da joj je ponekad delovalo neiskreno da bude potpuno protiv estetskih zahvata.

„Postoji trenutak kada prihvatanje počinje da liči na laganje“, napisala je O'Donelova.

Uticaj ćerke

Počela je da istražuje sve što je potrebno, ali su se njena osećanja ponovo promenila kada je njena ćerka Klej (13) saznala za to i savetovala joj da odustane.

„Mlade žene se ugledaju na tebe“, rekla joj je Klej, napisala je O'Donelova. O'Donelova je takođe rekla Klej da „ne bi mogla da te poštuje ako to uradiš“, što je, kako navodi, snažno odjeknulo u njoj.

O'Donelova je majka petoro dece. Sa bivšom suprugom Keli Karpenter ima Parkera Džarena O'Donela (31), Čelsi Bel O'Donel (28), Blejka Kristofera O'Donela (26) i Vivijen Rouz O'Donel (23). Komičarka je usvojila Klej sa svojom pokojnom bivšom suprugom Mišel Raunds.

„Klej je zvučala potpuno kao ja. Kao da se moja mlađa, sigurnija i moralno stroža verzija nekako uselila u moju kuću“, napisala je O'Donelova.

Prilika

Komičarka je taj razgovor doživela kao priliku za učenje za svoju decu.

„Želim da odrastu u svetu u kojem neće osećati da moraju da se menjaju, ali će takođe znati da mogu, ako to žele, a da pritom ne izgube moralni integritet u sopstvenom životu“, napisala je O'Donel.

O'Donel je ipak nastavila sa svojim planovima i izabrala doktora čiji je rad videla zahvaljujući prijateljima koji su takođe imali estetske zahvate. Ipak, naglasila je da nije želela da razvije opsesiju u kojoj bi stalno pokušavala da menja još ponešto.

„Nisam želela da postanem onaj glas — onaj koji stalno pomera granicu, nikada nije zadovoljan i svoje lice pretvara u problem. Problem koji nikada ne može potpuno da reši. Želela sam granicu“, napisala je.

Niko nije primetio

Iznenađujuće, O'Donelova tvrdi da niko nije primetio da je uradila fejslifting.

„Nijedna osoba. Ni prijatelj, ni stranac, čak ni ljudi koji mi duguju komplimente. Moja tinejdžerka nije rekla ni reč. Ništa. Prošla sam kroz potpunu egzistencijalnu feminističku krizu, hirurški promenila lice i vrat, a rezultat je… ništa“, rekla je.

Iako je O'Donelova zadovoljna suptilnim promenama, priznala je da se i dalje bori sa „osećajem obmane“.

„Dok se spremam za poslednji školski dan svog najmlađeg deteta — moje mezimče — ovde, sa 64 godine, sa novim donjim delom lica i vratom, samo sam srećna što sam živa. Što mogu da osećam, biram i koristim svoj glas kad god osetim potrebu za tim“, napisala je. „Za devojku koja sam bila. Za ženu koja sam sada. I za sve one koje mi se pridružuju dok nastavljamo treći čin. Ovo sam ja.“

