Glumica Demi Mur obeležila je 35. rođendan svoje ćerke Skaut Vilis objavom na Instagramu.

U ponedeljak, 20. jula, 63-godišnja Mur podelila je video u kojem peva "Srećan rođendan", a Skaut, koja sedi pored nje, široko se smeši i zatim grli majku. "Hvala mama, baš si me iznenadila na turneji", rekla je Skaut u videu.

Rođendanska poruka majke

U opisu objave Mur je napisala emotivnu poruku. "Dušo... toliko sam ti zahvalna. To što te mogu voleti i gledati kako odrastaš u izvanrednu ženu jedan je od najvećih životnih darova. Već time što postojiš, sve činiš svetlijim, lakšim i puno lepšim", navela je glumica. Poruku je zaključila rečima: "Srećan rođendan, moja draga Skaut. Volim te beskrajno."

Skaut je kantautorka i trenutno nastupa kao predizvođačica na američkoj turneji "dreamGIRL" pevačice Maren Moris. Na sam rođendan imala je nastup u Solt Lejk Sitiju u saveznoj državi Juti.

Porodične uspomene na društvenim mrežama

Ovo je nastavak objava kojima Mur slavi važne porodične datume. Glumica je 10. maja obeležila Dan majki fotografijama sa svojim kćerima Skaut, Rumer Glen Vilis (37) i Talule Bele Vilis (32), koje ima s bivšim suprugom Brusom Vilisom (71).

"Još se sećam trenutka kad sam svaku od vas prvi put držala u naručju. A pogledajte se sad. Drage moje devojke, izrasle ste u žene koje me ostavljaju bez reči i svake godine se sve više zaljubljujem u vas", napisala je Mur uz fotografije. U objavi je čestitala i "Dan baka", a na nekima od slika pojavljuje se i Rumerina trogodišnja kći Lueta.

Brak s Brusom Vilisom i odnos nakon razvoda

Mur je Skaut i njene sestre dobila tokom braka s Brusom Vilisom, za kojeg se udala 1987. godine. Par se razveo 2000., nakon gotovo 13 godina braka, no i nakon prekida ostali su bliski.

Slavni glumac je 2009. godine oženio manekenku i glumicu Emu Heming Vilis, s kojom ima dve kćeri, Mejbel Rej i Evelin Pen.

Mur je s Heming Vilis s vremenom razvila prijateljski odnos, a obe su više puta pokazale da im je zajedničko važno ono što se tiče porodice i podrške Brusu. Poslednjih godina porodica je posebno na okupu nakon što je Vilis objavio da boluje od frontotemporalne demencije, a njegove bivša i sadašnja supruga često zajedno dele trenutke podrške njemu i njihovoj deci.

Video: