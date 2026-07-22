Dok većina beba na svet dolazi sa tek nekoliko pramenova, mali Džunior Koks-Nun iz Velike Britanije imao je toliko gustu kosu da je preko noći postao internet senzacija. Fotografije neobične bebe obišle su svet, a brojni mediji pisali su o dečaku koji je izgledao kao da je upravo izašao iz frizerskog salona.

Njegova majka Čelsi prisetila se da su joj prolaznici neprestano prilazili kako bi komentarisali sinovljevu kosu. Mnogi nisu mogli da veruju da je reč o tek rođenoj bebi, a jedan stariji gospodin joj je kroz šalu rekao da bi voleo da i sam ima tako bujnu kosu. Koliko je kosa brzo rasla govori i podatak da je Džunior prvi put otišao kod frizera kada je imao samo tri meseca. Do prvog rođendana i trećeg meseca života šišao se čak sedam puta, što je prava retkost za dete tog uzrasta.

Njegova majka priznaje da je u početku mislila da je ovako gusta kosa pravi dar, ali je ubrzo shvatila koliko zahteva nege. Pošto dečak nije bio miran dok bi ga šišala kod kuće, vodila ga je u dečji frizerski salon, gde je tokom šišanja sedeo u specijalnoj stolici u obliku autića.

Džunior ima i dvojicu starije braće, Mičela i Prestona, koji su rođeni sa sasvim uobičajenom kosom. Čelsi se kroz šalu priseća da je trudnoća sa najmlađim sinom bila drugačija od prethodnih – mučila ju je jaka gorušica i imala je neobičnu želju da jede led. Iako mnogi veruju u priču da gorušica u trudnoći znači da će beba imati mnogo kose, za to ne postoji pouzdan naučni dokaz.

Danas je Džunior sedmogodišnjak koji izgleda kao i većina njegovih vršnjaka. Njegova nekada čuvena gusta kosa sada je uredno ošišana, pa ga mnogi na prvi pogled ne bi ni prepoznali kao bebu koja je svojevremeno osvojila društvene mreže.