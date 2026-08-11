Drvena ili plastična daska za sečenje večita je dilema u gotovo svakoj kuhinji. I dok su plastične daske veoma česte u profesionalnim kuhinjama, jedan kuvar smatra da za svakodnevnu upotrebu kod kuće ipak postoji bolji izbor.

Kuvar poznat kao šef Džoši, koji na društvenim mrežama deli savete o kuvanju, kao svoj favorit izdvaja drvenu dasku.

Kako objašnjava, ne morate da kupujete čak ni skupu varijantu. I povoljnija drvena daska može dugo da traje ako se pravilno održava.

Jedna od njenih prednosti je što je nežnija prema noževima. Nakon upotrebe dovoljno je oprati je toplom vodom i deterdžentom, a zatim ostaviti uspravno da se potpuno osuši. Ako se vremenom pojave tragovi i ogrebotine, daska ne mora odmah da završi u smeću. Površina može blago da se obradi ili izbrusi i tako ponovo izravna.

Kod plastičnih dasaka problem mogu da budu duboki rezovi koji nastaju tokom korišćenja. U njima mogu da ostanu sitni delovi hrane, posebno ako se daska ne opere temeljno. Ipak, plastika ima jednu veliku prednost – može da se pere u mašini za sudove, zbog čega je veoma praktična i česta u profesionalnim kuhinjama.

Bez obzira na materijal, najvažnije je da se daska redovno i pravilno čisti i da se zameni kada postane previše istrošena. Takođe, preporučuje se korišćenje odvojenih dasaka za sirovo meso i za voće i povrće kako bi se smanjio rizik od unakrsne kontaminacije.

Za kućnu kuhinju kuvar Džoš bira, dakle, kvalitetnu drvenu dasku.

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