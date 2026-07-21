Princ Džordž uskoro ulazi u novo poglavlje svog života. Najstariji sin princa Vilijama i princeze Kejt Midlton na jesen bi trebalo da krene u prestižnu školu Iton, istu onu koju je pohađao njegov otac.

Džordž već sada pokazuje šta ga posebno zanima. Osim sportova poput fudbala i hokeja, veliki je ljubitelj istorije.

Njegov otac Vilijam jednom je sa ponosom priznao da ga je sin čak nadmašio u znanju istorije i da često mora da proverava datume kada razgovaraju o prošlosti.

Škola Iton, jedna od najpoznatijih privatnih škola u Velikoj Britaniji, bila je prvi izbor princa Vilijama i princeze Kejt.

Godišnja školarina iznosi oko 63.000 funti, a jedna od velikih prednosti jeste to što se škola nalazi blizu njihovog doma u Vindzoru. To će Džordžu omogućiti da ostane blizu porodice i zadrži osećaj sigurnosti tokom velike životne promene.

Iako su razmatrali i druge mogućnosti, presudili su tradicija, iskustvo princa Vilijama i činjenica da je upravo u toj školi stekao neka od najvažnijih prijateljstava.

Za Džordža, koji će uskoro napuniti 13 godina, odlazak u Iton predstavlja važan korak ka budućoj ulozi koju će jednog dana imati.

Ipak, za razliku od svog oca, koji je u školu otišao u vreme porodičnih turbulencija, mladi princ ovu promenu dočekuje uz snažnu podršku roditelja i mnogo stabilniju porodičnu pozadinu.

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