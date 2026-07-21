Ako ste neko ko već unapred strepi od dana za pranje veša, poslednja stvar s kojom želite da se suočite jeste otkriće da vam je neki komad odeće oštećen dok vadite sveže opranu turu (ili još gore — da se oštetila sama mašina). Od ignorisanja etiketa pre pranja do zaboravljanja da zakopčate dukseve sa rajsferšlusom, nažalost postoji mnogo čestih grešaka koje ljudi prave, a da nisu ni svesni koliko ih to zapravo košta.
Dobra vest? Ove skupe greške pri pranju veša imaju prilično brza i jednostavna rešenja. Stručnjaci za veš su otkrili više detalja o tome kako da se rešite ovih skupih navika (a potrebno je samo nekoliko dodatnih minuta po svakom pranju).
Ignorisanje etiketa sa uputstvima za održavanje
Iako može biti primamljivo da jednostavno ubacite svu odeću u jednu veliku turu bez provere etiketa, stručnjaci upozoravaju na ovu skupu naviku.
„Ovo je najbrži način da uništite odevni predmet. Ako na etiketi piše ’Samo hemijsko čišćenje’ (eng. 'Dry Clean Only') ili ’Ručno pranje’ (eng. 'Hand Wash'), pridržavajte se toga“, kaža Beki Rapinčuk, stručnjak za čišćenje i osnivač portala ,,Clean Mama". „Ignorisanje ovih uputstava može dovesti do skupljanja, razlivanja boja ili oštećenja vlakana koja su nepovratna. Etiketa za održavanje postoji s razlogom — ona je vaš vodič za očuvanje novog izgleda odeće.“
Odvojite nekoliko dodatnih sekundi da dvaput proverite etikete i neka vam ovo pređe u naviku kad god kupite nov komad odeće.
Zatvaranje vrata veš-mašine između pranja
Ako automatski zatvarate vrata veš-mašine čim prebacite turu u mašinu za sušenje, možda bi trebalo da razmislite o promeni ove rutine.
„Ovo je skupa greška jer dovodi do nakupljanja buđi i neprijatnih mirisa u mašini“, kaže Melisa Mejker sa kanala ,,Clean My Space". „Troškovi zamene su visoki, a neprijatan miris će vas izluđivati.“
Ostavite zarobljenu vlagu da ispari pre nego što zatvorite vrata veš-mašine. Ovo jednostavno rešenje može čak i produžiti vek trajanja vašeg uređaja.
Ostavljanje otkopčanih rajsferšlusa
Kada konačno dođe vreme da svoje farmerke i duks zamenite za najudobniju pidžamu, obavezno ponovo zakopčajte rajsferšluse na oba komada odeće pre nego što ih ubacite u korpu za veš. Ako to ne uradite, možete uništiti druge komade odeće koji se peru u istoj turi.
„Otkopčan rajsferšlus može da zapne i pocepa osetljive ili skupe predmete tokom pranja, izazivajući trajnu štetu. Uvek zakopčajte jakne, farmerke i sve što ima rajsferšlus pre nego što ubacite u mašinu“, kaže Rapinčukova. „To traje dve sekunde, a štedi vas od skupih popravki ili kupovine nove odeće.“
Korišćenje previše deterdženta
Količina deterdženta koju koristite za svako pranje je izuzetno važna — a preterivanje može biti skupa navika (i to ne samo zato što trošite više deterdženta nego što je potrebno).
„Više deterdženta ne znači i čistiju odeću“, kaže Rapinčukova. „U stvari, prekomerna količina ostavlja tragove koji privlače prljavštinu i mogu s vremenom učiniti tkaninu krutom. Koristite preporučenu količinu sa ambalaže, posebno ako imate mašinu visoke efikasnosti. Ovde zaista važi pravilo — manje je više.“
Preskakanje mrežastih kesa za osetljiv veš
Osetljiv veš — poput grudnjaka i donjeg veša — prilično je skup. Ako ove komade ostavite nezaštićene, drastično povećavate šansu da dođe do cepanja i izvlačenja niti. A to se ne odnosi samo na sam osetljiv veš (mislite na svu ostalu odeću za koju se ti komadi mogu zakačiti).
„Grudnjaci su PRAVA napast u veš-mašini“, kaže Mejkerova. „Ako se kopče grudnjaka zakače za druge komade odeće tokom pranja, mogu ih pocepati i uništiti. Grudnjaci nisu jeftini, a ne daj bože da zakačite neki pleteni komad u pranju — to nosi stvaran trošak zamene. Ubacite ih u mrežastu kesu za osetljiv veš i više nikada nećete morati da brinete o ovome.“
Nepravilno sortiranje veša
Odvojite malo vremena da sortirate veš pre nego što pustite sledeću turu. Ako niste sigurni odakle da počnete, Rapinčuk deli svoje zlatne zapovesti kada je u pitanju razdvajanje različitih materijala.
„Puštanje boje može uništiti celu turu veša u samo jednom pranju. Uvek sortirajte po bojama (svetlo, tamno i belo) i po težini tkanine, kako teži komadi ne bi oštetili one osetljive“, kaže Rapinčukova. „Pet minuta odvojenih za sortiranje spasava vas od potencijalne katastrofe pri pranju. Pranje posteljine zajedno, peškira zajedno i farmerki zajedno moji su obavezni koraci za pranje sličnih predmeta u istoj turi.“
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