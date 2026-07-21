Koliko puta ste obukli džemper ili farmerke samo jednom, a zatim ih ubacili u korpu za veš? Iako mnogi imaju tu naviku, stručnjaci ističu da nije svaki komad odeće potrebno prati nakon svakog nošenja, a za osetljive tkanine to nije ni preporučljivo.

Ako odeća nije zaprljana i nema neprijatne mirise, često je dovoljno samo da je osvežite. Jednostavan recept za domaći pomaže da garderoba ponovo miriše sveže, bez uključivanja mašine za veš.

Kako da napravite domaći sprej?

Za ovaj jednostavan trik je potrebno:

bočica sa raspršivačem,

destilovana voda,

eterično ulje po izboru,

votka.

Bočicu napunite do tri četvrtine destilovanom vodom. Ako je nemate, možete prokuvati običnu vodu i ostaviti je da se potpuno ohladi.

Dodajte oko deset kapi omiljenog eteričnog ulja, a zatim jednu do dve kašičice votke. Ovi sastojci mogu pomoći da se smanje neprijatni mirisi i produži svežina tkanine.

Na kraju dobro promućkajte bočicu i lagano naprskajte odeću pre nego što je ostavite da se provetri.

Na čemu možete da koristite sprej?

Osim za garderobu, ovaj domaći sprej može poslužiti i za osvežavanje posteljine, peškira, zavesa i ukrasnih jastuka.

Ipak, stručnjaci savetuju da ga ne koristite na osetljivim materijalima, poput svile, kože, prevrnute kože ili somota, kako ne biste oštetili tkaninu.

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