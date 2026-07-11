Humanitarna utakmica DMMI Royal Charity Polo Cupa, održana juče u Polo klubu Guards, ponudila je publici mnogo više od samog sportskog spektakla.

Nakon zahtevne izvedbe na terenu, gde je princ Vilijam aktivno predstavljao svoje momke, pažnja prisutnih preusmerila se na izuzetno dirljiv trenutak.

Naime, princeza Kejt Midlton nije oklevala i odmah je nakon odlaska s utakmice dočekala svog supruga toplim zagrljajem i nežnim poljupcem. Ovaj trenutak dodatno je naglasio snagu njihovog odnosa i međusobne privrženosti.

Podsetimo, njih dvoje su u braku od 2011. godine, a iako su tokom godina prolazili kroz uspone i padove, njihov odnos važi kao izuzetno stabilan. Kejt često javno iskazuje nežnost i podršku prema suprugu, a zajedno odgajaju troje dece.

Njihova deca su princ Džordž koji ima 13 godina, princeza Šarlot rođena 2015. godine i princ Luis, koji je nedavno proslavio osmi rođendan.

Video: