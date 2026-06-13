Ne samo da su Kejt Midlton i njen najstariji sin, princ Džordž, uskladili svetloplave kombinacije na događaju ,,Trooping the Colour", već su oboje (sasvim ljudski) tokom dana i kijali.

Možda jesu članovi kraljevske porodice, ali su ipak i ljudi. Džordž je kijao na balkonu Bakingemske palate dok je sa ostalim članovima kraljevske porodice posmatrao prelet aviona 13. juna. Nakon što se princeza od Velsa okrenula budućem kralju da proveri da li je dobro i rekla mu nežno „Nazdravlje!“, 12-godišnjak je, kako piše Hello!, brzo umirio majku da je sve u redu nakon što je to dogodilo.

„Dobro sam“, rekao je majci, klimajući glavom kako bi to dodatno potvrdio.

Alergija

Kejt je takođe diskretno kinula ranije istog dana na godišnjoj javnoj proslavi rođendana kralja Čarlsa, „ali to je možda bilo zbog činjenice da je poznato da ima alergiju na konje“. Svako ko je gledao ,,Trooping the Colour" mogao je da primeti da se na paradi nalazi veliki broj konja koji prolaze u povorci — i ako neko ima alergiju na konje, teško je izbeći poneko kijanje.

Princeza je nosila svetloplavu mantil-haljinu Kejtlin Voker sa belim detaljima, koja je podsećala na izgled princeze Dajane iz Uskrsa 1987. godine, takođe od istog dizajnera. Džordž je nosio svetloplavu kravatu, koja je savršeno bila usklađena sa majkom.

Kejt je svoj stajling upotpunila svetloplavim šeširom Filipa Trejsija, bisernim minđušama koje je ranije nosila na krštenju princa Luisa 2018. godine, i brošem Irske garde, u čast svoje uloge počasnog pukovnika.

Džordž je uspeo da zadrži kijanje sve do završetka himne „God Save the King“, kao i da su Kejt i Džordž razmenili smeh dok su stajali na balkonu.

Zavela red

Dok je porodica izlazila na balkon da pozdravi okupljene mase ispod, princeza od Velsa je „diskretno ispravila“ raspored svoje porodice, približivši ih jedno drugom „radi ujedinjenijeg utiska“. U jednom trenutku tokom pojavljivanja na balkonu, Luj je malo odstupio od ostatka porodice, pokušavajući da bolje vidi avione koji su se približavali, naginjući se u stranu sa otvorenim ustima, potpuno zadivljen.

Novo poglavlje

Džordž pred sobom ima nekoliko važnih meseci. Pored toga što će 22. jula napuniti 13 godina, na jesen će krenuti i u srednju školu, a kao najverovatnija opcija pominje se ,,Eton College", alma mater njegovog oca, princa Vilijama.

Na događaju ,,Trooping the Colour" se videlo da je Džordž gotovo iste visine kao Kejt, koja je visoka 175 cm bez potpetica.

Budući kralj

Kada je reč o odgajanju Džordža u javnosti i pripremi za to da jednog dana postane kralj, „to je ogroman balans“, rekao je ranije izvor za People.

„Vilijam i Kejt rade pravu stvar, štite ga kako bi mogao da ima što normalnije detinjstvo, ali on istovremeno i postepeno ulazi u dužnosti budućeg monarha. Dobija neposredno iskustvo kako izgleda biti član kraljevske porodice i monarh, ali i neposredno iskustvo kako izgleda biti običan dečak.“

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