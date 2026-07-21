Mnogo pre čuvene aukcije u kući ,,Christie’s" u junu 1997. godine, samo dva meseca pre njene prerane smrti, bivša princeza od Velsa je prodavala svoju staru odeću na potpuno drugačiji način.
To tvrdi bivši kraljevski batler princeze Dajane, Pol Barel, koji je u svojoj knjizi ,,A Royal Duty" napisao da „neke haljine nikada nisu bile namenjene za aukcije niti muzeje.“
Kako prenosi Marie Claire, Barel je umesto toga napisao, neke od dizajnerskih komada odeće princeze Dajane odnošene su u prodavnice polovne robe u Najtsbridžu ili Čelsiju, „gde bi bile predate u zamenu za gotovinu nakon što se prodaju.“
Bila je to Dajanina odluka da proda određene komade odeće kako bi „prikupila novac za džeparac, jer članovi kraljevske porodice retko sa sobom nose gotovinu“, dodao je Barel.
„Prikupljanjem gotovine, mogla je da troši novac po sopstvenoj želji i bez ikakvog traga, i da vodi [svoje sinove, princa] Vilijama i [princa] Harija u bioskop ili u restoran brze hrane“, nastavio je on.
Fascinacija
Barel je o Vilijamu i Hariju rekao: „U najvećem paradoksu njihovog raskošnog kraljevskog života, mladi prinčevi su bili fascinirani novcem i time kako je lice kraljice [Elizabete] krasilo svaku novčanicu bilo koje apoenske vrednosti.“
„Novčanica od 10 funti bila je ’smeđa baka’, a novčanica od 50 funti ’roze baka’“, napisao je Barel, aludirajući na nadimak koji su Vilijam i Hari imali za svoju baku, kraljicu. „Kada bi princeza delila novac, bilo je uživanje gledati dečake kako skaču od sreće, držeći u rukama novčanice — koje su skoro uvek bile ’roze bake’.“
Dobrotvorne svrhe
Što se tiče pomenute aukcije u kući ,,Christie’s" u junu 1997. godine — što je bila Vilijamova ideja da se proda Dajanina odeća kako bi se prikupio novac u dobrotvorne svrhe — The New York Times je izvestio da je taj događaj doneo 3,25 miliona dolara za 79 koktel i večernjih haljina. To je u proseku iznosilo više od 41.000 dolara po haljini, što je bilo daleko iznad procene kuće ,,Christie’s" od 5.000 dolara po komadu.
Aukcija je bila namenjena organizacijama za borbu protiv raka i side, a prisustvovalo joj je više od 1.100 ljudi. Niko, naravno, nije mogao ni da nasluti da će do kraja leta ovaj događaj dobiti još dirljiviju i potresniju dimenziju, nakon što je Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 31. avgusta, u svojoj 36. godini.
Ogromna zarada
Lord Hindlip, aukcionar i predsednik kuće ,,Christie’s International", izjavio je da je ,,Christie’s" zaradila oko dva puta više nego što je očekivao. Kreativna direktorka kompanije ,,Christie’s International", Meredit Eterington-Smit, posetila je Dajanin dom u Kensingtonskoj palati kako bi pregledala njene haljine i ostala je zatečena „prilično velikom prostorijom“ prepunom odeće.
„Princeza je rekla: ’Sada vidite moj problem’“, izjavila je tada Eterington-Smit. „Odgovorila sam: ’Svakako vidim.’“
Tokom aukcije u Njujorku u junu 1997. godine, Dajana je ostala u Londonu, ali je tražila da joj ,,Christie’s" pošalje rezultate tokom noći. „Želi faks kako bi joj batler mogao doneti izveštaj zajedno sa poslužavnikom za doručak“, rekla je Eterington-Smit.
Komadi iz ormara princeze Dajane i danas se pojavljuju na aukcijama, skoro 30 godina nakon njene smrti. Prošlog leta, jedna od najvećih aukcija Dajaninih ličnih stvari održana je u Los Anđelesu, gde se na licitaciji našlo 300 predmeta.
„Ne znam da li je pogrešno ovo reći, ali u umovima nekih ljudi ona je poput svetice“, izjavila je Elizabet Emanuel, koja je sa svojim tadašnjim suprugom Dejvidom dizajnirala Dajaninu venčanicu 1981. godine. U razgovoru za magazin People, Elizabet je rekla: „Žele da je dodirnu, žele bilo šta što je bilo deo nje. Bila je tako predivna osoba, tako ozarena duša — ljudi ne žele da je puste.“
„Ne mogu da se setim nikog drugog na koga bi se ovo odnosilo, ko je bio poput nje i koga se toliko ljudi seća“, dodala je ona.
Kaputi nisu za prodaju
Jedan predmet koji se nikada neće naći na aukciji niti u prodaji? Dajanini zimski kaputi. Tako tvrdi Martin Nolan, koosnivač i izvršni direktor aukcijske kuće ,,Julien’s Auctions", koja je organizovala aukciju „Stil princeze Dajane i kraljevska kolekcija“ 2025. godine.
„Kroz sve ovo smo naučili koliko je Dajana bila velikodušna i kako je uvek poklanjala stvari“, rekao je on. „I nikada nećete videti Dajanin kaput na aukciji, jer je tražila od svog batlera, osoblja ili prijatelja da je voze po Londonu tokom januara i februara, po ledenoj hladnoći.“
„Pronalazila bi beskućnike i poklanjala im svoje kapute“, izjavio je Nolan. „Takva je bila — bez ikakve predstave za javnost ili bilo čega sličnog.“
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