Prema astrološkim tumačenjima, utorak bi jednom horoskopskom znaku mogao da donese važan trenutak koji će uticati na ceo avgust. Bilo da je reč o ljubavi, poslu ili privatnom životu, jedna odluka ili iskren razgovor mogli bi da pokrenu niz promena.

Lav je pred važnom odlukom

U centru pažnje ovog puta nalazi se Lav. Pripadnici ovog znaka mogli bi da shvate da više nema prostora za odlaganje tema o kojima dugo razmišljaju.

Bilo da žele da naprave iskorak u ljubavi, prihvate novu poslovnu priliku ili se posvete ličnom cilju, utorak bi mogao da bude dan kada će konačno preseći i krenuti napred.

Njihova odlučnost i želja da slede sopstvene ambicije ovog puta mogli bi da se pokažu kao najveća prednost.

Jedan potez menja tok leta

Razgovor koji se dugo odlagao, prihvatanje nove prilike mogli bi da obeleže ostatak leta.

Avgust bi za mnoge pripadnike ovog znaka mogao da bude mesec u kojem će shvatiti da se najveće promene dešavaju tek kada odluče da naprave prvi korak.

Astrolozi poručuju da bi za Lavove upravo utorak mogao da bude početak potpuno novog poglavlja.

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