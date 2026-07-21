Leti se večeri provode napolju, dani u prirodi, na terasi, ali dosadni komarci mogu da pokvare raspoloženje. Svrab od ujeda često postane toliko uporan da je teško odoleti češanju.

Ako nemate pri ruci kremu ili gel protiv ujeda komaraca, postoji jednostavan trik koji mnogi preporučuju, a za koji vam je potrebna metalna kašika.

Kako se koristi kašika?

Metalnu kašiku stavite nekoliko trenutaka pod mlaz tople vode. Važno je da bude prijatno topla, nikako vrela, kako ne biste opekli kožu. Zatim je nežno prislonite na mesto ujeda i držite nekoliko sekundi. Postupak možete ponoviti dva ili tri puta.

Mnogi tvrde da upravo toplota pomaže da se svrab brzo smanji, pa koža postaje manje iritirana.

Zašto ovaj trik pomaže?

Kada komarac ujede, u kožu dospevaju proteini iz njegove pljuvačke. Na njih organizam reaguje oslobađanjem histamina, što izaziva svrab, crvenilo i blagi otok.

Postoje tvrdnje da toplota može privremeno da utiče na reakciju kože i tako ublaži osećaj svraba.

Ako odlučite da isprobate ovu metodu, vodite računa da kašika bude topla, ali ne vrela da može da izazove opekotinu.

Ovu metodu nemojte primenjivati ako je koža oštećena, imate otvorenu ranicu ili veoma osetljivu kožu.

Ukoliko se nakon ujeda pojave jak otok, osip, otežano disanje ili druge ozbiljne reakcije, potrebno je da se odmah javite lekaru.

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