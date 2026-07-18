Prošlo je skoro tri meseca otkako je muškarac pokušao da provali u kuću u Los Anđelesu u kojoj Dilan Spraus živi sa svojom suprugom Barbarom Palvin, a glumac sada objašnjava šta se tačno dogodilo te večeri.
Prvobitno je prijavljeno da je u petak, 17. aprila oko pola jedan ujutru po lokalnom vremenu, Spraus oborio uljeza na zemlju dok je Palvinova zvala hitne službe da prijavi incident, preneo je The Los Angeles Times pozivajući se na svoje izvore.
Mediji su preneli da je Spraus (33) držao prestupnika na nišanu dok policija nije stigla, nakon što čovek nije uspeo da uđe u kuću ovog para, koja je izgrađena dvadesetih godina prošlog veka u španskom stilu. U ovom incidentu niko nije povređen.
Međutim, Spraus je u epizodi emisije ,,Wildmen with Dylan Sprouse and Brendan Columbus" objavljenoj u utorak, 14. jula, objasnio da zapravo nikada nije oborio tog čoveka na zemlju, iako svi misle da jeste.
„I ne nameravam to da ispravljam“, našalio se on. „Ne govorim ovo sada da bih isterao istinu na čistac. Želim da ljudi misle da jesam, jer je to kul. Ali mislim, čisto da se zna, nikada nisam oborio tog lika.“
Detalji
Spraus je potom podelio svoju verziju događaja, objasnivši da su on i Palvinova te večeri otvarali paketiće Pokemon karata, i da je ležao na kauču igrajući video-igrice kada je čuo nešto čudno.
Spraus je rekao da u prvom trenutku nije čuo uljeza kako prolazi kroz kapiju, koja je ostala otvorena nakon što im je jedan prijatelj bio u poseti.
„Odjednom čujem zveckanje na ulaznim vratima i prva pomisao koja mi prolazi kroz glavu je moj otac, koji svraća kad god poželi, ali on se nikada ne bi pojavio u pola jedan ujutru, jer je u krevetu već u osam“, rekao je Spraus.
Zatim je podelio da mu je „prvi impuls“ bio da neko provaljuje kako bi im ukrao Pokemon karte, jer su baš te večeri imali „sjajno izvlačenje“.
Napominjući da je njegova supruga bila na spratu, Spraus je rekao da joj je preneo šta se dešava i pohvalio je što je odmah rekla da će pozvati policiju.
Reakcija
Glumac je rekao da je pregledao snimak sa svojih kućnih sigurnosnih kamera i utvrdio da mu je trebalo samo 20 sekundi da ode na sprat po svoj pištolj, Kimber 1911, i stigne do ulaznih vrata kuće kako bi se suočio sa uljezom.
Spraus je dodao da je čoveka najpre pitao: „Ko je tamo?“, na šta je uljez odgovorio: „Ja sam“, što je, kako je napomenuo, bilo „čudno reći“.
„I tako ja stojim sa strane i ponovo pitam: ’Ko je tamo?’“, rekao je Spraus. „Prvo sam mislio da je napolju, kao da je ponovo istrčao kroz moju kapiju, ali čujem ga iz pravca garaže kako odgovara: ’Niko!’“
„I znam da je tamo, tako da držim podignut pištolj, a on izlazi i prva stvar koju primećujem kada je zakoračio na svetlo jeste da hoda veoma sporo, u jednoj ruci drži cigaretu, a u drugoj dugi skejtbord. To mi je bila prva pomisao; pomislio sam: ’Ovaj mora da je na nekim drogama’“, nastavio je Spraus.
„Rekao sam mu: ’Hej, prati me. Izaći ćemo sa mog poseda. Hodaj polako, drži ruke ispred sebe, ne želim nikakve gluposti’“, ispričao je Spraus. „I on me je poslušao. Bio je skroz opušten u vezi sa tim. Nije bio nasilan, ali primetio sam da reaguje nekako usporeno. Definitivno je bio pod uticajem nečega.“
Spraus je rekao da su njih dvojica potom izašli kroz kapiju dok je on i dalje držao pištolj uperen u uljeza. Rekao je da je pitao čoveka šta mu je bilo u glavi, na šta mu je ovaj navodno odgovorio: „Čoveče, nemam pojma ni gde se nalazim.“
Glumac je dodao da se osetio „mnogo bezbednije“ kada mu je prišao komšija koji je čuo galamu. Kaže da je na kraju rekao uljezu da sedne na zemlju dok ne stigne policija, što je osumnjičeni i uradio.
Oporavak
Rekao je da je Palvinova, koja je trudna sa njihovim prvim detetom, bila „dobro“ nakon svega što se desilo, kao i da je par na kraju gledao Piksarove filmove i jeo sladoled kako bi se smirio.
„Slučaj zatvoren“, rekao je Spraus o uljezu. „Nisam podneo tužbu; završio je iza rešetaka zbog svojih prethodnih poternica, a voleo bih da ga ugostim u podkastu.“
U to vreme je potvrđeno da su Palvinova i Spraus odlučili da ne podnose prijavu protiv uljeza, koji je priveden na osnovu ranije raspisanih poternica.
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