Nina Dobrev je tokom vikenda viđena kako šeta Njujorkom sa manekenom Daglasom „Dagijem“ Džozefom.

Glumica iz serije „Vampirski dnevnici“ (37) i maneken (35) su delovali prisno dok su provodili vreme zajedno — Džozef ju je poljubio u obraz i zagrlio. Njihovoj šetnji pridružio se i Ninin preslatki pas Maverik.

Fotografije nastale 11. jula pojavile su se samo nekoliko nedelja nakon što su njih dvoje već pokrenuli glasine o romansi. Pre deset meseci potvrđen je Ninin raskid sa verenikom Šonom Vajtom. Bivši par bio je zajedno pet godina, a izvor blizak njima potvrdio je magazinu People da je odluka bila „zajednička“, doneta „uz ljubav i duboko međusobno poštovanje“.

Nina Dobrev je nakon raskida bila povezivana sa Zekom Efronom, međutim, ona je demantovala te glasine i potvrdila da su njih dvoje samo prijatelji.

Nedelju dana nakon što je u javnost dospela vest o kraju Ninine veridbe, njena prijateljica Keli Teler oglasila se na Instagramu i podelila niz fotografija sa njihovog putovanja u Italiju.

Nina je jednoj fotografiji pozirala na brodu sa glumcem iz serije „Tračara“ Čejsom Krafordom, Kelsi Merit i Kelijinim suprugom Majlsom Telerom, zvezdom filma „Top Gan“.

Ipak, upravo je pojavljivanje Zeka Efrona, zvezde „Srednjoškolskog mjuzikla“, izazvalo pravu buru na internetu.

„E, ovo je prava prijateljica. Raskidaš? Pusti da te odvedem na jahtu sa četvoricom najzgodnijih muškaraca koje znam. Moji prijatelji su mene častili samo sladoledom. Bio je dobar, ali nije bio dobar kao Zak Efron“, oduševljeno je napisao jedan obožavalac na društvenim mrežama.

Samo prijatelji?

Ona je u intervjuu za TMZ demantovala da je to putovanje bilo početak nečeg novog za njih dvoje. U videu objavljenom u sredu, 1. oktobra, odmahnula je glavom kada su je pitali da li su u vezi.

Kada su je pitali da li su ona i Zak samo prijatelji, potvrdila je: „Da.“

Dodala je: „Uzbuđena sam zbog budućnosti, a jedino što je sigurno jeste promena.“

Tajla je kontaktirala predstavnike Nine Dobrev radi dodatnog komentara.

Nina je u to vreme promovisala svoj novi film „The Get Out“, u kojem glumi zajedno sa Raselom Krouom i Aronom Polom. Film prati Manka Kapaka, vlasnika noćnog kluba koji planira da se povuče, ali mu se planovi poremete kada se nađe između maskiranih napadača (Dobrev i Pol), nemilosrdnog kartela i misterioznog kupca.

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