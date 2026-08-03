Glumica Nikol Kidman ponovo je u centru pažnje nakon što je snimljena u društvu milijardera Majkla Rajnštajna. Njih dvoje viđeni su u Los Anđelesu kako zajedno napuštaju aerodrom u luksuznom automobilu, što je dodatno podgrejalo glasine o njihovoj vezi.

Ovo dolazi nekoliko meseci nakon što je Kidman objavila da se razvodi od muzičara Kita Urbana posle gotovo dve decenije braka. Njihov raskid privukao je veliku pažnju medija, a sada se navodi da je glumica sreću pronašla uz novog izabranika.

Rajnštajn, koji je osnivač i predsednik investicione kompanije sa sedištem na Beverli Hilsu, navodno je veoma imućan, a prema pisanju medija njegovo bogatstvo procenjuje se na stotine miliona funti. Prvi put su povezani nakon što su primećeni zajedno tokom boravka u Italiji.

Izvori bliski glumici tvrde da je Kidman nakon emotivno zahtevnog perioda usmerena na porodicu i svoje dve ćerke, ali da izgleda srećno pored novog partnera.

Sa druge strane, kako navode strani mediji, Kit Urban teško podnosi situaciju. Navodno ga je vest o njenoj novoj vezi pogodila jer je i dalje gajio nadu da bi njih dvoje jednog dana mogli da poprave odnos. Izvori tvrde da prolazi kroz težak emotivni period i da sada pokušava da se okrene budućnosti.

Prema navodima bliskih ljudi, Urban želi da svoj privatni život ubuduće drži daleko od očiju javnosti, ali ne isključuje mogućnost da jednog dana i sam započne novu romansu.