Glumica Helena Bonam Karter već decenijama važi za jednu od najposebnijih i najtalentovanijih. Njena karijera obeležena je nezaboravnim ulogama, hrabrim transformacijama i likovima koji su ostavili snažan trag u svetu filma.

Iza njenog prepoznatljivog stila, ekscentrične energije i pomalo misteriozne pojave krije se zanimljiva životna priča, od odrastanja u uglednoj britanskoj porodici, preko velikih glumačkih uspeha, pa sve do burnih ljubavnih avantura koje su često bile tema tabloida.

Baba baronica, a ona glumica

Helena Bonam Karter rođena je 25. maja 1966. godine u Londonu. Odrastala je u porodici bogate istorije i obrazovanja. Njena baka bila je baronica, pradeda nekadašnji britanski premijer, dok su joj roditelji gradili uspešne karijere u svojim oblastima.

Iako je potekla iz privilegovanog okruženja, Helena je od malih nogu znala da želi da se bavi glumom. Već sa 16 godina pojavila se u svojoj prvoj televizijskoj reklami, a taj trenutak bio je početak puta koji će je kasnije odvesti među najveće filmske zvezde.

Pažnju publike privukla je 1986. godine filmom „A Room with a View“. Nakon toga nizale su se uloge u velikim filmskim ostvarenjima, posebno u kostimiranim dramama poput „Howards End“, „Hamlet“ i „Mary Shelley's Frankenstein“.

Godinama je važila za glumicu koja savršeno dočarava sofisticirane junakinje iz prošlih vremena, ali Helena nije želela da ostane vezana samo za takve uloge. Vremenom je pokazala svoju drugačiju stranu i počela da bira hrabrije, neobične i mračnije likove.

Film „The Wings of the Dove“ doneo joj je veliku pohvalu kritike i nominaciju za Oskara, a publika je ubrzo shvatila da se iza nežnog izgleda krije neverovatna glumačka snaga.

Upisala se u istoriju filma

Svetsku popularnost stekla je ulogom Belatriks Lestrejndž u serijalu „Hari Poter“, gde je oduševila publiku svojom zastrašujućom, ali upečatljivom interpretacijom.

Pored toga, zablistala je i u seriji „The Crown“, gde je igrala princezu Margaret, kao i u filmovima „Les Miserables“, „Ocean's 8“ i „Enola Holmes“.

Njena sposobnost da potpuno promeni izgled, ponašanje i energiju za svaku ulogu postala je njen zaštitni znak.

Buran ljubavni život

Osim po glumačkom talentu, Helena je često bila tema medija i zbog svog burnog privatnog života. Tokom snimanja filma „Mary Shelley's Frankenstein“ započela je ljubavnu aferu sa glumcem i rediteljem Kenetom Branagom, koji je tada bio u braku sa njenom koleginicom Emom Tompson.

Njihova ljubavna afera izazvala je veliku pažnju javnosti, a Kenet se na kraju razveo od Eme Tompson, zbog čega se Helena našla na meti brojnih ružnih komentara i naslova u tabloidima.

Ipak, bez obzira na njihov ljubavni trougao koji je zauvek promenio živote porodice Eme Tompson, ona i Helena kasnije su zajedno glumile u filmovima iz serijala „Hari Poter“.

Opet u vezi s kolegom

Nakon raskida sa Branagom, Helena je pronašla ljubav sa rediteljem Timom Bartonom. Njihova veza bila je jedna od najzanimljivijih u Holivudu, jer su uspešno uspeli da spoje ljubav i posao, što retkima pođe za rukom.

Zajedno su radili na brojnim uspešnim filmovima, među kojima su „Big Fish“, „Charlie and the Chocolate Factory“, „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street“ i „Alice in Wonderland“.

Dobili su dvoje dece, sina Bilija Rejmonda i ćerku Nel. Iako su se 2014. godine razišli, ostali su bliski prijatelji i posvećeni roditelji.

Sada je sa 20 godina mlađim

Poslednjih godina pažnju javnosti privukla je i njena veza sa norveškim piscem Rajom Dagom Holmboeom, koji je više od 20 godina mlađi od nje. Helena je za njega rekla da je „stara duša u mladom telu“ i da joj je njihova ljubav donela posebnu sreću i neočekivanu čaroliju.

Njena karijera i buran ljubavni život pokazuju da iza velikih zvezda često stoje brojne promene, izazovi i neobični lični izbori.

Helena Bonam Karter je ipak kroz sve faze života ostala verna sebi – drugačija, hrabra i autentična, bez obzira na posledice i mišljenje ljudi.

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