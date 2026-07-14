Ima li šta bolje od sendviča sa topljenim sirom, hrskavom zlatnopečenom koricom i savršeno rastopljenim sirom?

Sastojci su jednostavni, ali zajedno čine ono što je verovatno jedan od najomiljenijih sendviča na svetu. Ako ste navikli da sendvič sa topljenim sirom pripremate tako što hleb premažete omekšalim puterom, već ste na dobrom putu do savršenog zalogaja. Međutim, postoji još jedan namaz koji bi trebalo da koristite uz puter – majonez.

Stručnjak za prehrambenu tehnologiju ispod objašnjava zašto upravo majonez može da učini ovaj klasični sendvič još ukusnijim.

Majonez pravi razliku

Verovatno već imate ovu jednostavnu namirnicu u frižideru. Majonez je nezaobilazan sastojak u jelima poput salate sa tunjevinom ili krompir-salate, ali ga možda još ne koristite da poboljšate svoj tost sa sirom.

Iako verujemo da ne postoji loš tost sa sirom, neki su ipak ukusniji od drugih, a dodatak majoneza jedan je od najjednostavnijih načina da ga podignete na viši nivo. Zahvaljujući njemu, hleb svaki put dobije savršeno hrskavu, ravnomerno zlatnosmeđu koricu. Bilo da ga jedete samostalno ili uz činiju krem supe od paradajza, gotovo je sigurno da se više nećete vratiti na pripremu samo sa puterom.

Kako dodati majonez u tost sa sirom

Neki se kunu isključivo u puter, dok drugi koriste samo majonez. Mi preporučujemo kombinaciju oba sastojka, jer upravo spoj ove dve masnoće daje najbolji rezultat.

Postoji nekoliko načina da ih upotrebite, ali nakon brojnih isprobavanja zaključili smo da je najbolji sledeći postupak: pomešajte majonez sa omekšalim puterom, pa tom mešavinom premažite spoljašnju stranu obe kriške hleba.

Odnos majoneza i putera

Najjednostavnije je koristiti odnos 1:1, jer tako dobijate najbolju boju i ukus. Naravno, možete dodati malo više majoneza ili malo više putera, u zavisnosti od ukusa. U oba slučaja dobićete izuzetno ukusan tost sa sirom.

Zašto majonez poboljšava tost sa sirom

Rezultati su bili očigledni kada su eksperti sa sajta Martha Stewart u test-kuhinji uporedili tost sa sirom pripremljen samo sa puterom i onaj u koji je dodat majonez. Međutim, želeli su da saznaju zbog čega se majonez ponaša drugačije od putera. Zato su razgovarali sa dr Brajanom Kuokom Leom, konsultantom za prehrambenu tehnologiju i autorom knjige ,,150 Food Science Questions Answered".

Gvožđe

I puter i majonez su emulzije koje se sastoje od masti, vode i proteina. Pa zašto se onda tako različito ponašaju tokom pečenja? Odgovor je – gvožđe.

Majonez se pravi od žumanaca, koja osim masti, proteina i emulgatora sadrže i značajnu količinu gvožđa.

„Kada se zagreje na visokoj temperaturi, gvožđe pomaže da se ubrza reakcija između šećera i ugljenih hidrata iz hleba i proteina iz hleba i žumanaca“, objašnjava Le.

Ako ste čuli za Majarovu reakciju, koja je zaslužna za zlatnosmeđu boju i bogat ukus pečene hrane, ovo je upravo taj proces. Zahvaljujući gvožđu iz žumanaca, reakcija se kod majoneza odvija brže nego kod putera, kojem nedostaje ovaj prirodni katalizator.

Viša tačka dimljenja

Le ističe i da majonez, koji se najčešće pravi od ulja uljane repice ili sojinog ulja, ima znatno višu tačku dimljenja od putera.

„Majonez može da izdrži temperature i do oko 230 stepeni Celzijusa, dok se puter dimi već između 160 i 175 stepeni, u zavisnosti od godišnjeg doba, vrste goveda i njihove ishrane.“

Pošto majonez ne sadrži laktozu, a njegov sastav masti je jednostavniji, mnogo teže zagoreva. Nasuprot tome, mlečni proteini i laktoza u puteru lako pregorevaju, pa je mnogo veća verovatnoća da će puter izgoreti pre nego što hleb dobije savršenu boju.

Zašto je najbolje koristiti i puter i majonez

Naše iskustvo pokazalo je da je kombinacija ova dva sastojka najbolji izbor za savršen tost sa sirom.

Hrskava tekstura: I puter i majonez doprinose hrskavosti hleba. Majonez podstiče Majarovu reakciju, zbog koje hleb dobija prelepu zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu, a pritom sprečava da zagori pre nego što se to postigne.

Bogatiji ukus: Puter daje prepoznatljiv, pun i kremast ukus koji majonez sam ne može da pruži. Savršena tekstura jeste važna, ali jednako je važan i odličan ukus.

Ravnomerno pečenje: Mešavina putera i majoneza omogućava da hleb ravnomerno porumeni, bez zagorelih ivica, zahvaljujući upravo majonezu.

Povoljnija priprema: Puter je često skuplji od majoneza, a većina ljudi oba sastojka već ima u kuhinji. Zato je vrlo jednostavno da u sledećoj pripremi dodate malo majoneza, čak i ako ste do sada tost sa sirom uvek pravili isključivo sa puterom.

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