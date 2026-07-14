Većina ljudi redovno čisti police i fioke u frižideru, ali stručnjaci upozoravaju da se upravo na jednom mestu često razvija buđ i neprijatan miris, a da toga nismo ni svesni.

Reč je o otvorenim začinima i sosovima koji mesecima stoje u frižideru i retko se koriste. Ako se ne proveravaju i ne čiste redovno, na njihovim poklopcima i ambalaži mogu da se razviju spore buđi koje se šire vazduhom.

Većina začina može da stoji u kuhinjskom ormariću dok je neotvorena, ali nakon otvaranja trebalo bi ih čuvati u frižideru i povremeno pregledati.

Posebnu pažnju treba obratiti na proizvode koje retko koristite, jer se na njima lakše nakupljaju vlaga i nečistoće.

Stručnjaci savetuju da poklopce i ambalažu začina očistite na svakih nekoliko meseci kako biste smanjili mogućnost razvoja buđi.

Redovno čišćenje frižidera i otvorenih posuda sa sosovima i začinima mogu pomoći da se spreči razvoj buđi i neprijatnih mirisa.

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