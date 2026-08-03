Tokom direktnog kretanja Venere, planeta ljubavi i lepote, mnogi će lakše izražavati emocije, rešavati nesporazume i otvoreno razgovarati sa osobama koje su im važne.

Astrolozi smatraju da će upravo iskrenost i spremnost da se kaže ono što se dugo prećutkivalo doneti veliko olakšanje. Kada se oslobode nagomilanih misli i osećanja, pripadnici ovih znakova mogu ponovo pronaći mir i sklad u odnosima.

Rak

Rakovi će osetiti poboljšanje posebno na polju komunikacije. Ako su u prethodnom periodu imali nesuglasice sa voljenom osobom ili nisu znali kako da započnu važan razgovor, sada će im biti lakše da pronađu prave reči.

Otvoren razgovor mogao bi da ukloni prepreke i vrati osećaj bliskosti. Astrolozi savetuju Rakovima da ne kriju ono što osećaju, jer iskrenost može pomoći da odnosi postanu još jači.

Jarac

Jarčevima prethodni period možda nije bio jednostavan, ali od 4. avgusta dolazi prilika da ponovo uspostave mir i stabilnost. Venera im pomaže da jasnije sagledaju šta im je zaista važno i koje stvari više ne žele da opterećuju njihov život.

Mogu shvatiti da su neke rasprave i konflikti nepotrebno zauzimali prostor u njihovim odnosima. Ako budu spremni da spuste gard, pokažu emocije i naprave prvi korak, mogu vratiti harmoniju u svoj dom i vezu.

Ribe

Ribe će imati snažnu potrebu za ljubavlju, bliskošću i popravljanjem odnosa. Ako postoji nešto što ih udaljava od partnera, ovaj period može biti idealan za iskren razgovor i ponovno povezivanje.

Venera donosi mogućnost da se ljubav osveži kroz pažnju, razumevanje i zajedničko vreme. Ribe će shvatiti da sitne nesuglasice ne treba da zasene ono što je zaista važno - međusobnu podršku i emocije.

Prema astrologiji, ovaj period donosi priliku da se odnosi poprave i da se život učini lakšim jednostavnim razgovorima, iskrenošću i spremnošću da se pruži ljubav.