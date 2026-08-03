Iako se često krivi loš tiganj ili previsoka temperatura, uzrok se neretko krije u samoj smesi.

Jedan od sastojaka koji može da napravi problem jeste šećer. Tokom prženja on se brzo topi i karameliše, zbog čega površina palačinke može prebrzo da potamni, dok unutrašnjost još nije dovoljno pečena. Kod tankih palačinki ovaj efekat je posebno izražen, pa se mogu pojaviti zagoreli delovi.

Zbog toga je bolje da se šećer ne dodaje direktno u testo, već da se slatkoća postigne nakon pečenja pomoću džema, meda, voća, čokoladnog krema ili drugog omiljenog nadeva.

Isto važi i za vanilin šećer, koji takođe sadrži šećer i može ubrzati tamnjenje palačinki. Kao zamenu možete koristiti nekoliko kapi arome vanile, koja će dati prijatan miris bez uticaja na pečenje.

Još jedan trik za mekane palačinke koje se ne lepe jeste dodavanje malo masnoće u smesu. Dve kašike otopljenog putera ili kvalitetnog ulja mogu pomoći da se palačinke ravnomerno ispeku, ostanu nežne i lakše odvoje od tiganja.

Važno je i da tokom pečenja povremeno obrišete tiganj papirnim ubrusom kako biste uklonili ostatke testa koji mogu da zagore i naprave tamne mrlje.

Uz nekoliko malih promena u pripremi, palačinke mogu biti tanke, mekane i savršeno ispečene bez lepljenja i zagorevanja.