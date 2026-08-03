Poznata pevačica albanskog porekla Dua Lipa ponovo se našla u fokusu javnosti u regionu, nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem u ranim jutarnjim satima jede pljeskavicu. Međutim, pažnju nije privukao samo specijalitet koji je izabrala, već način na koji je predstavljen.

Uz snimak je navedeno da je u pitanju "tradicionalni kosovski sendvič", što je izazvalo veliki broj komentara, naročito među korisnicima društvenih mreža iz Srbije. Mnogi su ocenili da je takav opis sporan, dok su pojedini u komentarima poručili da se na ovaj način menja poreklo dobro poznatog jela.

Jedan od komentara koji se najviše delio glasio je:

"Sad će još ispasti da pljeskavica nije naša."

Ovo nije prvi put da se Dua Lipa našla na meti kritika zbog objava koje se odnose na hranu sa Balkana. Mnogi se i dalje sećaju njenog gostovanja u popularnoj emisiji "Hot Ones", kada ju je voditelj Šon Evans pitao koji bi specijalitet preporučila svima koji žele da probaju albansku kuhinju.

Pevačica je tada izdvojila ajvar, objašnjavajući kako se priprema i uz koja jela ga najviše voli. Posebnu pažnju izazvala je fotografija prikazana u emisiji, na kojoj se nalazila tegla sa natpisom "Leskovački ajvar", što je tada takođe pokrenulo brojne rasprave na društvenim mrežama.

Zbog toga su mnogi korisnici aktuelnu objavu povezali upravo sa tom situacijom, smatrajući da se ponavlja sličan obrazac, dok drugi ocenjuju da je reč o još jednoj objavi koja je izazvala različita tumačenja u regionu.