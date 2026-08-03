Glumac i bivši profesionalni rvač Džon Sina već godinama ne krije da ne želi da postane otac. Iako je zbog takvog stava često na meti kritika, kaže da svoju odluku nije doneo olako i da ne planira da je promeni.

Tema je ponovo dospela u centar pažnje nakon što je glumac objasnio da njegov način života jednostavno nije kompatibilan sa odgovornošću koju roditeljstvo nosi. Zbog brojnih poslovnih obaveza i dugih perioda provedenih na putu smatra da ne bi mogao detetu da pruži vreme, pažnju i bezuslovnu ljubav kakvu zaslužuje.

Upravo zato veruje da bi bilo neodgovorno da postane roditelj samo zato što to društvo očekuje ili zato što bi se jednog dana možda predomislio.

Njegov stav podelio javnost

Njegove izjave ponovo su izazvale burne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da previše stavlja karijeru ispred porodice i da bi zbog toga mogao da se pokaje, drugi ocenjuju da je pokazao iskrenost i odgovornost jer nije želeo da dovede dete na svet ako nije potpuno spreman za tu ulogu.

Mnogi ističu da je mnogo poštenije biti svestan svojih prioriteta nego postati roditelj iz osećaja obaveze.

Zbog toga izgubio veliku ljubav

Ovo nije prvi put da Džon Sina govori o toj temi. Godinama naglašava da je partnerkama od samog početka bio potpuno iskren kada je reč o tome da ne želi decu, kako niko ne bi gajio lažnu nadu da će se s vremenom predomisliti.

Sa suprugom, inženjerkom Šej Šarijacade, o tome je razgovarao već na početku njihove veze. Njih dvoje upoznali su se 2019. godine, a pošto i ona razmišlja na isti način, pitanje dece ne predstavlja prepreku njihovoj ljubavi.

Venčali su se 2020. na intimnoj ceremoniji na Floridi i svoj privatni život i danas uspešno čuvaju daleko od očiju javnosti.

Pre nje, Džon Sina bio je veren sa bivšom WWE zvezdom Niki Belom, a upravo su različiti načini razmišljanja na ovu temu doveli do kraja njihove veze. Dok je Niki oduvek želela da postane majka, glumac nije želeo da odustane od svoje odluke da ne želi decu.

Zbog toga, raskinuli su veridbu 2018. godine, čime je završena jedna od najpraćenijih ljubavnih priča u svetu sporta i zabave.

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