Latino diva Dženifer Lopez proteklih dana boravila je u Parizu, gde je prisustvovala revijama u okviru Nedelje mode. Ipak, umesto njene modne kombinacije, najveću pažnju na društvenim mrežama privukao je muškarac koji je bio uz nju – njen telohranitelj.

Umalo pala, on je pridržao

Na viralnom snimku vidi se kako Dženifer Lopez izlazi iz automobila i kreće ka trotoaru. U jednom trenutku gubi ravnotežu i gotovo se sapliće, ali njen zgodan i šarmantan telohranitelj munjevito reaguje, hvata je oko struka i sprečava da pevačica padne.

Upravo taj trenutak postao je hit na društvenim mrežama. Žene su bile oduševljene njegovom prisebnošću, brzom reakcijom, a posebno izgledom.

Žene odlepile za telohraniteljem

Ispod snimka nizali su se komentari u kojima su mnogi hvalili njegovu profesionalnost, ali i šarm.

"Reagovao je neverovatno brzo", "Ja bih se odmah zaljubila", "Namerno bih se opet saplela", "Ovaj čovek zaslužuje povišicu", "Pravi džentlmen", samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Mnogi su istakli da je upravo njegova reakcija pokazala koliko ozbiljno shvata svoj posao.

Njeni telohranitelji uvek privlače pažnju

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da neko iz njenog obezbeđenja postane tema na internetu. Nakon razvoda od Bena Afleka, pevačica je povezivana sa još jednim muškarcem iz njenog obezbeđenja. Često se pojavljivala u društvu jednog od tadašnjih telohranitelja i asistenata, koji je takođe izazvao lavinu komentara zbog dobrog izgleda.

Tada su mnogi na društvenim mrežama pisali da Dženifer deluje srećnije i opuštenije u njegovom društvu, dok su pojedini čak navijali da između njih planu varnice. Ovoga puta, čini se da je jedan kratak trenutak bio dovoljan da novi telohranitelj postane zvezda interneta.

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