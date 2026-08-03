Mačke su vekovima bile povezane sa različitim verovanjima i simbolima sreće. Jedno staro narodno verovanje kaže da određeno ponašanje mačke može biti znak da se u kuću približavaju gosti, dobre vesti ili čak novac.

Prema ovom verovanju, kada mačka sedne blizu vlasnika i počne intenzivno da trlja levo uvo šapom, uskoro bi trebalo očekivati neki pozitivan događaj, od iznenadne posete drage osobe do finansijskog dobitka.

U narodnim tumačenjima leva strana tela često se povezivala sa onim što dolazi ka čoveku, dok je desna predstavljala davanje. Zbog toga se verovalo da mačka koja preko leve šape dodiruje levo uvo „privlači“ ono što stiže u dom.

Slična priča postojala je i u pojedinim krajevima Srbije, gde se govorilo da mačka koja se umiva „sprema kuću za goste“. Domaćini bi tada često pogledali kroz prozor očekujući nekoga na vratima.

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