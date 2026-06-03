Popularna pevačica i glumica Dženifer Lopez pojavila se na premijeri svog novog filma „Office Romance“ u Njujorku i odmah privukla pažnju fotografa, medija i fanova.

Svi pogledi bili su uprti u njenu haljinu

Za ovu priliku Dženifer Lopez odabrala je upečatljivu haljinu modne kuće „Miss Sohee“, koja je savršeno istakla njenu figuru. Reč je o elegantnoj haljini bez bretela u boji kože, krojenoj u stilu sirene, sa raskošnim cvetnim detaljima od perlica.

Haljina se završavala providnim šlepom ukrašenim svetlucavim detaljima, zbog čega je njen dolazak na crveni tepih izgledao posebno glamurozno.

Džej Lo je odabrala nežnu šminku u prirodnim tonovima koja je dodatno naglasila njenu lepotu. Kosu je podigla u elegantnu punđu, čime je celokupan izgled dobio sofisticiranu notu.

Film već izaziva veliko interesovanje

U romantičnoj komediji „Office Romance“, Dženifer Lopez igra sa glumcem Bretom Goldstinom, poznatim po ulozi u popularnoj seriji „Ted Laso“. Film prati tajnu ljubavnu priču u kancelariji između dvoje uspešnih ljudi koji su potpuno posvećeni poslu.

Bret Goldstin otkrio je da je scenario nastao upravo sa Dženifer Lopez na umu. „Kada smo pisali film, želeli smo baš nju za glavnu ulogu. Rekli smo joj da je jedina osoba na našoj listi i da nećemo snimati film ako odbije“, ispričao je glumac u emisiji kod Seta Majersa.

Prema njegovim rečima, želeli su da prikažu Dženifer u nešto drugačijem svetlu nego ranije. U filmu ona igra uspešnu direktorku kompanije koja ima sve – karijeru, moć i uspeh, ali i dalje traži ljubav.

Progovorila i o glasinama

Poslednjih meseci se šire priče da između nje i kolege Breta Goldstina postoji mnogo više od prijateljstva, zbog njihovih zagrljaja, držanja za ruke i bliskosti koja je više od kolegijalnog odnosa.

Ipak, Dženifer Lopez to demantuje. „Kad god me vide sa nekim ili radim sa nekim, odmah počnu da nas povezuju. To ne znači da je istina. Ne zabavljamo se“, rekla je pevačica.

Dženifer Lopez je zvanično slobodna od 2025. godine, kada se razvela od Bena Afleka. Od tada je fokusirana na karijeru, nove projekte i nastupe, a sudeći po reakcijama sa premijere, publika jedva čeka da je vidi u novoj romantičnoj komediji.

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