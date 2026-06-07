Slavna pevačica i glumica Dženifer Lopez ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila video u kojem se pojavljuje bez šminke. Snimak je nastao kao promocija novog proizvoda iz njene kozmetičke linije, ali je izazvao brojne reakcije među pratiocima.

U videu, koji je snimila u kupatilu, Dženifer se pojavila u satenskom ogrtaču i sa puštenom kosom, pokazujući svoje prirodno izdanje. Tom prilikom predstavila je novi serum za negu kože i najavila osvežen izgled sajta svog brenda.

Pevačica je objasnila da proizvod sadrži retinol, vitamin C i druge aktivne sastojke koji bi trebalo da doprinesu glatkijoj, svetlijoj i blistavijoj koži.

Mnogi pratioci bili su oduševljeni njenim izgledom i isticali da zrači prirodnom lepotom. Komentari poput „Koža joj blista“, „Izgleda fantastično“ i „Neverovatno kako izgleda u ovim godinama“ preplavili su objavu.

Ipak, nisu svi delili isto mišljenje. Deo publike optužio je Dženifer Lopez da koristi filtere tokom snimanja, tvrdeći da je zbog toga teško proceniti stvarni efekat proizvoda koji reklamira. Neki su primetili da video deluje zamućeno i poručili da bi promocija bila uverljivija bez dodatnih efekata.

Bez obzira na podeljena mišljenja, objava je za kratko vreme prikupila veliki broj pregleda i komentara, još jednom potvrđujući da Dženifer Lopez i dalje izaziva ogromnu pažnju gde god da se pojavi.

Video: