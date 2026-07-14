Biljni napici poslednjih godina su popularniji, ali naučnici smatraju da njihova evolucija tek počinje. Dok su bademovo i ovseno mleko osvojili tržište, istraživači već rade na novoj generaciji biljnih napitaka koji bi mogli da budu hranljiviji, održiviji i bolji za životnu sredinu.

Mleko od graška je budućnost

Jedna od vodećih naučnica u ovoj oblasti, grčki biotehnolog Angeliki Triantafilu, razvija novu tehnologiju za pravljenje napitka od graška.

Za razliku od većine postojećih biljnih mleka, koja koriste samo izdvojene biljne proteine, nova metoda omogućava iskorišćavanje celog zrna graška. Na taj način zadržava se više hranljivih materija, a proizvod dobija veću nutritivnu vrednost.

Angeliki Triantafilu je jedna od suosnivača kompanije „Oatly“ i više od dve decenije radila je na razvoju ovsenih napitaka. Njena patentirana enzimska tehnologija poboljšala je ukus, teksturu, boju i penjenje ovsenog mleka, čime je ovaj proizvod postao jedan od najpopularnijih izbora širom sveta.

Sada veruje da bi napitak od graška mogao da napravi sličan iskorak.

Grašak krije više nego što mislimo

Osim što je lako dostupan, grašak je bogat kvalitetnim proteinima, dok ovsene žitarice sadrže beta-glukane i dijetalna vlakna, kojih većina ljudi ne unosi dovoljno.

Upravo zbog toga stručnjaci veruju da bi budućnost biljnih napitaka mogla da ide u pravcu proizvoda koji kombinuju visok nutritivni kvalitet i manji uticaj na životnu sredinu.

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