Iako nije prijatno, povremeno se dešava da pronađemo uginule životinje u dvorištu. To je deo prirodnog životnog ciklusa. Koliko god bilo neprijatno, uginule životinje imaju važnu ulogu u funkcionisanju ekosistema. Razlagači, poput bakterija, gljivica i insekata, razgrađuju njihove ostatke i vraćaju hranljive materije u zemljište, gde ih biljke ponovo koriste.

Ipak, uginulu životinju ne bi trebalo dugo ostavljati na svom imanju. Iako je rizik po ljude uglavnom mali ako se preduzmu odgovarajuće mere opreza, životinje u fazi raspadanja mogu biti izvor bakterija, parazita i drugih uzročnika bolesti.

Stručnjak za divlje životinje objašnjava kako da postupite ako pronađete uginulu životinju u svom dvorištu i kako da je bezbedno uklonite.

Kako pravilno odložiti uginulu životinju

Način odlaganja zavisi od veličine i stanja životinje.

„Najbezbednije je da kod manje životinje, poput veverice ili miša, stavite zaštitne rukavice, životinju stavite u plastičnu kesu, zatim tu kesu ubacite u još jednu i odložite je u skladu sa lokalnim propisima o komunalnom otpadu ili uputstvima nadležnih službi za kontrolu životinja“, kaže Johan Sigeson, stručnjak za divlje životinje i fotograf prirode za sajt Martha Stewart.

Većina država ima sopstvene smernice za odlaganje uginulih životinja. Ako imate nedoumice, obratite se lokalnim ili državnim zdravstvenim i poljoprivrednim službama kako biste dobili informacije koje važe za vaše područje.

Kada je reč o većim životinjama, Sigeson savetuje da, ako je moguće, izbegavate direktan kontakt i pozovete nadležnu komunalnu ili veterinarsku službu da ih ukloni. Veće životinje mogu uginuti od zaraznih bolesti, a njihovo uklanjanje je znatno zahtevnije.

Nikada ne dodirujte uginulu životinju golim rukama i izbegavajte da je pomerate ako sumnjate da je uginula usled trovanja ili zarazne bolesti. Ako je životinja neuobičajeno velika, ako je na istom mestu pronađeno više uginulih životinja ili ako je reč o slepom mišu ili drugoj vrsti koja može biti povezana sa besnilom, obavezno obavestite nadležnu službu za kontrolu životinja ili instituciju zaduženu za zaštitu divljih životinja.

Ako pronađete uginulu divlju pticu, pre odlaganja proverite preporuke nadležnih službi, jer se u pojedinim državama građani pozivaju da prijave uginuće određenih vrsta ptica radi praćenja mogućih bolesti.

„Uvek nosite jednokratne rukavice, držite decu i kućne ljubimce podalje od uginule životinje i nakon rukovanja temeljno operite ruke“, savetuje Sigeson. Odeću koja je bila u kontaktu sa životinjom skinite i operite.

Očistite i dezinfikujte mesto

Nakon što uklonite životinju, dezinfikujte mesto na kojem je pronađena sredstvom za dezinfekciju u domaćinstvu ili rastvorom varikine namenjenim za spoljašnje površine.

„Nakon što uklonite sve vidljive ostatke, prostirku ili drugi kontaminirani materijal, operite i dezinfikujte to područje“, kaže Sigeson. Pridržavajte se uputstava proizvođača sredstva za dezinfekciju i ostavite ga da deluje onoliko dugo koliko je preporučeno pre ispiranja ili sušenja površine.

Ako se uginula životinja nalazila u blizini bašte sa jestivim biljkama, izvora vode ili prostora u kojem borave kućni ljubimci, posebnu pažnju posvetite dezinfekciji okolnih površina i držite ljubimce podalje dok se prostor u potpunosti ne očisti.

Svaku odeću ili peškire koji su bili u kontaktu sa životinjom ili kontaminiranim materijalom operite odvojeno od ostalog veša.

Kada treba pozvati stručnu službu

Prema rečima Johana Sigesona, pomoć stručnjaka treba potražiti ako je reč o velikoj životinji, životinji koja je već delimično u fazi raspadanja ili se nalazi na teško dostupnom mestu, poput prostora ispod terase ili u uskom prostoru ispod kuće.

Za uklanjanje velike životinje biće vam potrebna pomoć, dok životinje koje su već počele da se raspadaju mogu biti izvor bakterija, virusa i parazita kojima biste mogli da budete izloženi. Osim toga, uginule životinje na teško dostupnim mestima teško je bezbedno ukloniti, a mogu izazvati dugotrajne neprijatne mirise i sanitarne probleme.

Sigeson naglašava da ne bi trebalo sami da rukujete životinjom ako postoji mogućnost da je bila zaražena besnilom. Poseban oprez potreban je kod rakuna, tvorova i slepih miševa, koji spadaju među životinje podložne besnilu, dok oposumi veoma retko, ako uopšte, obolevaju od ove bolesti zahvaljujući svojim prirodnim biološkim osobinama.

Takođe obratite pažnju ako na istom području pronađete više uginulih životinja.

„To može biti znak pojave bolesti ili trovanja“, kaže Sigeson. „Stručne službe mogu bezbedno ukloniti leševe životinja i utvrditi da li je problem prisutan na širem području.“

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