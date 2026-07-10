Kraljica Leticija pojavila se zajedno sa suprugom, kraljem Felipeom VI, i mlađom ćerkom, infantom Sofijom, na svečanoj ceremoniji u Vazduhoplovnoj i svemirskoj akademiji u San Havijeru, u španskoj pokrajini Mursiji.

Povod okupljanja bio je posebno emotivan, princeza Leonor završila je školovanje na Vazduhoplovnoj akademiji i tom prilikom primila Veliki krst za zasluge u vazduhoplovstvu. Njenu važnu životnu prekretnicu iz prvih redova ispratili su roditelji i mlađa sestra.

Za ovu priliku kraljica Leticija odabrala je potpuno novo modno izdanje. Nosila je nežnoružičastu čipkanu haljinu koja je istakla njenu vitku figuru. Gornji deo haljine bio je uskog kroja sa vertikalnim detaljima, dok se suknja lagano širila, dajući celokupnom izgledu dozu elegancije i ženstvenosti.

Stajling je upotpunila svetloružičastim cipelama sa otvorenom petom i niskom štiklom, kao i malom torbom u istoj nijansi.

Infanta Sofija odlučila se za jednostavnije izdanje, crno-belu midi haljinu sa tufnama iz kolekcije brenda Mango. Model sa tankim bretelama i drapiranim gornjim delom uparila je sa crnim sandalama na nisku potpeticu.

Princeza Leonor, baš kao i njen otac kralj Felipe VI, na ceremoniji je nosila vojnu uniformu, čime je obeležen završetak njenog vojnog školovanja i početak nove etape u kraljevskim dužnostima.