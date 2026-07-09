Američka pop ikona Dženifer Lopez napravila je pravi modni spektakl na aktuelnoj Nedelji visoke mode u Parizu i gotovo preko noći francusku prestonicu pretvorila u svoju privatnu modnu pistu. Pevačica, koja ima 56 godina, već je promenila nekoliko upečatljivih i odvažnih modnih izdanja.

Na put u Francusku Dženifer je povela brojnu pratnju, među kojima su njena sestra Linda, lično obezbeđenje i nekoliko kofera punih luksuznih haljina, ali izgleda da grudnjak nije bio među prioritetima.

Na prestižnoj reviji dizajnera Zuhaira Murada pojavila se u belom sakou stegnutom velikom crnom mašnom, uz koji je iskombinovala providnu suknju ukrašenu resama od kristala.

Najviše pažnje ipak je privukla u večernjim satima, kada je napuštala luksuzni hotel La Réserve i sa godinu dana mlađom sestrom krenula na večeru u poznati restoran La Girafe.

Za tu priliku Dženifer je odabrala provokativnu belu mini-haljinu sa dubokim dekolteom koji se spuštao gotovo do pupka. Smeli stajling nosila je bez grudnjaka, uz elegantnu crnu mašnu u kosi, dok se njena sestra Linda, uspešna novinarka, odlučila za znatno svedeniji crni kombinezon sa otkrivenim ramenima.