Kamrin Manhajm, glumica koju publika pamti po hit serijama "The Practice" i "Law & Order", iznenadila je novim izgledom.

Dobitnica nagrade Emi pojavila se u Njujorku na premijeri monodrame "Rosie O'Donnell Common Knowledge" i pokazala vitkiju figuru zbog koje su je mnogi jedva prepoznali.

65-godišnja glumica pozirala je u plavim pantalonama i jednostavnoj kombinaciji, s naočarima i zalizanom kosom, a društvo joj je pravila Riki Lejk, koja je takođe poslednjih godina prošla veliku fizičku transformaciju.

Kamrin je tokom karijere često otvoreno govorila o odnosu prema vlastitom telu. Kada je 1998. godine osvojila nagradu Emi za ulogu advokatice Elenor Frut u seriji "The Practice", njen govor postao je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

"Ovo je za sve debele devojke", poručila je tada primajući nagradu.

Kasnije je objasnila da njena poruka nije bila reklamiranje gojaznosti, nego prihvatanja samoga sebe.

"Moja platforma nije prihvatanje debljine, nego prihvatanje sebe", rekla je u intervjuu za The New York Times.

U svojim memoarima "Wake Up, I'm Fat!" otkrila je i mračnu epizodu iz mladosti. Priznala je da je jednom skoro ugrozila život uzimajući metamfetamin kako bi izgubila više od 30 kilograma tokom rada na pozorišnoj predstavi.

Poslednjih godina Manhajm je postupno menjala životne navike, a njena transformacija posebno je došla do izražaja nakon nedavnog putovanja Evropom. Tokom odmora posetila je i sina Mila Manhajma u Španiji, gde snima Diznijevu igranu adaptaciju filma "Tangled", u kojoj tumači lik Flina Rajdera.

Milo, kojeg je Kamrin dobila 2001. godine uz pomoć donacije semena prijatelja i bivšeg modela Džefrija Brezovara, često ističe koliko su bliski.

"Prvih 18 godina života bio sam s njom svaki dan. Ono što naš odnos čini posebnim jeste to što smo oboje spremni ulagati trud i godinama aktivno radimo na našem odnosu. Jedno drugo činimo boljima", rekao je prošle godine za People.

Kamrin Manhajm uskoro će ponovo igrati Tobi Volters u dugoočekivanom nastavku kultne komedije "Romy and Michele's High School Reunion", u kojem će se vratiti i Lisa Kudrou, Mira Sorvino te brojni članovi originalne glumačke postave. Glumica je u međuvremenu završila i snimanje psihološkog horora "Deluxe Ocean View", koji bi uskoro trebao stići pred publiku.

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