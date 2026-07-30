Sandra Bulok je proslavila 62. rođendan 26. jula, ali iza njenog osmeha krije se velika životna tuga.

Poslednjih godina prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu, otkako je u avgustu 2023. godine izgubila nevenčanog supruga, fotografa Brajana Rendala, koji je preminuo u 57. godini nakon trogodišnje borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da je Sandrin suprug dijagnozu čuvao daleko od očiju javnosti. Samo najbliži znali su kroz kakvu borbu prolazi, a njegova želja bila je da bolest ostane tajna do samog kraja.

Sandra i Brajan upoznali su se 2015. godine i vrlo brzo započeli ljubavnu vezu. Od prvog dana glumica mu je jasno stavila do znanja da su joj deca, koje je usvojila, najvažnija u životu. Brajan je to prihvatio bez razmišljanja i postao oslonac celoj porodici.

Sandra je 2010. usvojila sina Luisa, a pet godina kasnije i ćerku Lajlu. Brajan je sa njima izgradio posebnu vezu, a deca su vremenom počela da ga zovu „tata“.

Par je godinama uspevao da sačuva porodičnu privatnost i daleko od holivudske buke stvori topao dom ispunjen ljubavlju. Sandra je često govorila koliko joj znači što njena deca imaju osobu koja ih voli iskreno i bezuslovno.

Kada je Brajanu dijagnostikovana teška bolest, Sandra je donela odluku da mu bude najveća podrška. Negovala ga je kod kuće i nije se odvajala od njega ni u najtežim trenucima.

Njena sestra kasnije je otkrila koliko je glumica bila posvećena čoveku kojeg voli.

„Najveća Sandra koju mnogi nikada nisu upoznali bila je ona koja je bila sve Brajanu. Bila je uz njega na najnežniji mogući način, sa ogromnim poštovanjem i ljubavlju“, ispričala je.

Brajan je preminuo onako kako je i želeo, daleko od reflektora, okružen porodicom koja ga je volela.

Iako je prošlo nekoliko godina od njegove smrti, oni koji poznaju Sandru kažu da se još nije u potpunosti pomirila s gubitkom čoveka koji je bio njena najveća podrška i otac kojeg su njena deca izabrala srcem.

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