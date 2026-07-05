Princ Hari naredne nedelje stiže u London bez supruge Megan i njihove dece, Arčija i Lilibet. Iako je prvobitno bilo planirano da porodica zajedno poseti Ujedinjeno Kraljevstvo, što bi bio njihov prvi zajednički boravak u Britaniji posle četiri godine, razlog promene plana nije saopšten.

Poseta je povezana sa pripremama za Igre Inviktus, koje će se održati u Birmingemu i čiji je osnivač princ Hari. Međutim, britanski mediji navode da je jedno od glavnih pitanja i dalje bezbednost vojvode i njegove porodice.

Nakon što su 2020. godine napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, Hari i Megan izgubili su pravo na stalnu policijsku zaštitu koja je obezbeđena aktivnim članovima britanske kraljevske porodice. Princ je pokušao da ospori tu odluku pred sudom i podneo je zahtev za policijskom pratnjom, ali je on odbijen.

Prema navodima britanskih medija, Hari i Megan se trenutno nalaze u Evropi i još se nadaju da će poseta Ujedinjenom Kraljevstvu biti realizovana u nekom obliku. Iako su navodno planirali zajednički obilazak jedne londonske bolnice, princ će tamo otići sam zbog bezbednosnih razloga.

Britanski mediji ranije su preneli i da je kralj Čarls III pozvao sina i njegovu porodicu da borave u jednoj od kraljevskih rezidencija, ali za sada nije poznato da li će tokom ove posete doći do susreta oca i sina. Kralj je svoje unuke poslednji put video 2022. godine, tokom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete II.