Kada govorimo o vanvremenskim bjuti ikonama, princeza Dajana i danas ostaje jedna od najvećih inspiracija. Njena moda, frizure i make-up decenijama se analiziraju, no jedan detalj često prolazi ispod radara – njen besprekoran francuski manikir.

Dajana je skoro uvek birala uredne nokte s nežnom ružičastom bazom i tankim belim vrhom. Upravo je ta jednostavna kombinacija savršeno odražavala njen stil – profinjen, elegantan i nenametljiv.

Koliko je taj beauty detalj bio karakterističan za princezu najbolje pokazuje i serija The Crown. U interpretaciji Elizabet Debicki, Dajana skoro u svakoj epizodi nosi upravo klasični francuski manikir, bilo tokom odmora na Azurnoj obali, na zvaničnim događanjima ili u privatnim trenucima sa sinovima.

Iako je nakon devedesetih na kratko pao u drugi plan, poslednjih nekoliko godina doživljava veliki povratak. Današnja verzija ipak izgleda nešto modernije. Umesto debelih belih linija, nose se tanki mikro vrhovi, mlečne nude baze, hromirani završeci i pastelne interpretacije u nijansama putera, nebesko plave, pistaća ili ružičaste.

Stručnjaci pritom savetuju da upravo suptilnost čini razliku između sofisticiranog i zastarelog francuskog manikira. Tanji beli vrh deluje elegantnije, dok pravilno odabrana nude podloga, prilagođena tonu kože, daje puno prirodniji završni efekat. Dodatni sloj prozirne ili mlečne nijanse preko belog vrha ublažava kontrast i stvara profinjen izgled koji podseća na prirodno lepe nokte.

U vremenu kada se trendovi menjaju gotovo iz nedelje u nedelju, francuski manikir ostaje jedan od retkih beauty klasika koji uspešno odoleva prolaznosti. Možda danas dolazi u nešto savremenijem izdanju, ali njegova najveća prednost ostao je ista kao i u vreme princeze Dajane – izgleda elegantno, uredno i pristaje baš svima.

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