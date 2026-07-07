Publika će uskoro će ponovo moći da kaže: „Zdravo, Doli!“

Mjuzikl „Dolly: A True Original Musical“, zasnovan na životu legendarne kantri pevačice i filantropkinje Doli Parton, biće premijerno izveden na Brodveju ove zime, nakon prošlogodišnje svetske premijere u Nešvilu, saopštili su producenti.

Pretpremijerna izvođenja počeće 7. decembra u njujorškom pozorištu ,,St. James Theatre", dok je zvanična premijera zakazana za 19. januar 2027. godine, na 81. rođendan Doli Parton.

Predstavu režira dobitnik nagrade Toni Bartlet Šer, a prati uspon dobitnice Gremija — od detinjstva u planinama Smoki do statusa svetske zvezde. Kako se navodi u sinopsisu, publika će pratiti njene snove, neuspehe i pobede koje su Doli Parton pretvorile u jednu od najtrajnijih i najvoljenijih muzičkih zvezda.

„Moj ceo život bio je jedan mjuzikl. Zapravo, prava velika kantri opera i jedva čekam da ga predstavim publici na Brodveju“, navela je Partonova u saopštenju. „Nadam se da ćete uživati gledajući ga koliko sam ja uživala živeći ga.“

Muziku za predstavu činiće najveći hitovi Doli Parton, među kojima su „I Will Always Love You“, „Jolene“, „Coat of Many Colors“ i „9 to 5“, uz nove pesme koje je kantautorka napisala posebno za ovaj mjuzikl. Doli Parton je napisala i tekst predstave, u saradnji sa dvostrukom dobitnicom nagrade Emi Marijom S. Šlater.

Brodvejska produkcija dolazi nakon rasprodate premijerne izvedbe u Nešvilu, koja je postala najuspešnija predstava u istoriji Centra za izvođačke umetnosti „Fišer“ Univerziteta Belmont.

Uloge

Glumačka podela za brodvejsku produkciju još nije objavljena, ali su tokom izvođenja van Brodveja ulogu Doli delile tri glumice — Kejti Rouz Klark, Keri Sent Luis i Kvin Titkomb — od kojih je svaka tumačila pevačicu u različitom periodu njenog života i uspona ka svetskoj slavi.

Titkomb je igrala „Malu Doli“, prikazujući njeno skromno detinjstvo, Sent Luis je kao „Doli“ predstavila period njenog velikog proboja na muzičku scenu, dok je Klark tumačila legendarnu Doli Parton u godinama najveće slave.

Sličan koncept korišćen je i u drugim biografskim mjuziklima, uključujući predstave o Šer i Doni Samer.

Iako glumačka postava još nije poznata, kreativni tim predstave je već formiran: koreografkinja Mendi Mur, scenograf Derek Meklejn, kostimografkinja Dženifer Moeler, dizajner svetla Donald Holder i dizajner zvuka Piter Hilenski.

Producenti su naveli da je kreativni tim nastavio da dorađuje mjuzikl nakon izvođenja u Nešvilu.

Radnja

Ono što se nije promenilo jeste suština priče — pružanje publici dubljeg uvida u život voljene zvezde nego ikada ranije.

„Tokom naše svetske premijere u Nešvilu bio sam preplavljen dubokom povezanošću koju publika oseća prema Doli“, rekao je Šer u saopštenju. „Kada izgovorite njeno ime, ljudi se ozare i podele trenutak kada ih je ona inspirisala i donela im radost. Ali, uprkos toj iskrenoj ljubavi, Doli nikada zaista nije ispričala svoju priču. Davala je delove i nagoveštaje, ali ovaj mjuzikl joj omogućava da otkrije svoju nefiltriranu priču sopstvenim rečima. Dok se pripremamo za dolazak na Brodvej, oduševljeni smo što možemo da pokažemo da šljokice nikada nisu bile cela njena priča.“

Zapravo, i sama Partonova je ponovila Šerine reči kada se pojavila na premijernoj večeri mjuzikla u Nešvilu.

„Ovo je bilo nešto na čemu se radilo celog mog života i nadam se da su svi uživali“, rekla je ona u video-snimku objavljenom na Instagramu. „Želim da zahvalim našoj divnoj glumačkoj ekipi i celom timu. I naravno, uvek želim da zahvalim vama — obožavaocima, porodici i svima koji su večeras ovde. Nazdravljam svima koji su imali bilo kakve veze sa ovom divnom večeri i ovom predivnom predstavom.“

Partonova, koja je 2022. godine primljena u Kuću slavnih rokenrola, je prodala više od 100 miliona albuma širom sveta tokom karijere duže od šest decenija. Napisala je više od 3.000 pesama i ostvarila 25 hitova koji su dospeli na prvo mesto muzičkih lista. Pored uspeha u muzici, ona je osnivač projekta ,,Imagination Library", koji je deci širom sveta podelio stotine miliona knjiga.

Kada je reč o ulaznicama za mjuzikl „Dolly: A True Original Musical“, obožavaoci koji se prijave putem veb-sajta predstave, kao i korisnici kvalifikovanih kartica ,,Capital One", imaće pristup pretprodaji koja počinje 8. jula, dok opšta prodaja ulaznica počinje 10. jula. U početku će biti dostupne ulaznice za predstave koje će se održavati do 21. novembra 2027. godine, prenosi People.

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