Mnogi misle da će tvrdokornu prljavštinu lakše ukloniti ako pomešaju dva jaka sredstva za čišćenje. Međutim, ono što deluje kao dobra prečica može da napravi mnogo veći problem od kamenca ili prljave WC šolje.

Posebno opasna kombinacija je izbeljivač na bazi natrijum-hipohlorita i sirće, kao i izbeljivač u kombinaciji sa drugim kiselim sredstvima koja se koriste za skidanje kamenca, rđe ili čišćenje toaleta.

Izbeljivač i sirće nikada zajedno

Kada se izbeljivač pomeša sa sirćetom ili drugim kiselinama, može doći do oslobađanja hlora, otrovnog gasa koji nadražuje oči, kožu i disajne puteve.

Problem je što ljudi ovu grešku često naprave upravo tamo gde je najopasnije u malom kupatilu sa zatvorenim vratima i nedovoljno otvorenim prozorom.

Izlaganje hloru može da izazove peckanje i suzenje očiju, jak kašalj, mučninu, stezanje ili bol u grudima i otežano disanje. Što je prostor manji i slabije provetren, rizik je veći.

Ni izbeljivač i amonijak nisu bezazlena kombinacija

Izbeljivač ne treba mešati ni sa sredstvima koja sadrže amonijak, koji se može naći u pojedinim proizvodima za pranje stakla i uklanjanje masnoće.

Njihovim mešanjem mogu nastati hloramini, nadražujući gasovi koji mogu ozbiljno da ugroze disajne puteve.

Zato pre korišćenja više različitih proizvoda treba pročitati deklaraciju. To što su dva sredstva bezbedna kada se koriste odvojeno nikako ne znači da su bezbedna kada ih sipate jedno preko drugog.

Šta ako ste ih već pomešali?

Ako tokom čišćenja iznenada osetite jak, neprijatan miris, pečenje očiju, gušenje ili počnete naglo da kašljete, nemojte ostajati u prostoriji pokušavajući da „popravite“ stvar drugim sredstvom.

Odmah se udaljite od izvora i izađite na svež vazduh. Prostor provetrite samo ako to možete da uradite bez ponovnog izlaganja gasu.

Ukoliko se jave otežano disanje, bol ili stezanje u grudima, jaka vrtoglavica ili se tegobe pogoršavaju, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Važno je znati i da se kod ozbiljnijeg izlaganja simptomi mogu pogoršavati tokom narednih nekoliko sati, pa tegobe sa disanjem ne treba ignorisati.

Pravilo koje vredi zapamtiti

Kod sredstava za čišćenje više ne znači i bolje. Najbezbednije je koristiti jedan proizvod u jednom trenutku, tačno prema uputstvu proizvođača, uz dobro provetravanje prostorije.

Posebno zapamtite: izbeljivač ne mešajte sa sirćetom, sredstvima na bazi kiselina niti sa amonijakom. Kuća neće biti čistija ako napravite „koktel“ od hemikalija, samo možete napraviti opasan gas tamo gde ga najmanje očekujete.