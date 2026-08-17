Porodični odmor na grčkom ostrvu Kimolos pretvorio se u tragediju kada je 17-godišnji Aleks MekKi iz Irske stradao od strujnog udara dok se tuširao.

Prema navodima medija, nesreća se dogodila 9. avgusta, nekoliko dana nakon što je Aleks sa porodicom stigao na ostrvo. Boravili su u starijoj kamenoj kući u kojoj su i ranije odsedali, pa ništa nije nagoveštavalo da bi upravo kupatilo moglo da bude mesto tragedije.

Tinejdžer je ušao da se istušira i, prema informacijama iz istrage, pružio ruku ka tušu kada je došlo do strujnog udara. Ubrzo se srušio, a pomoć mu, nažalost, nije mogla biti pružena.

Obdukcija je kasnije pokazala da je uzrok smrti bio strujni udar.

Majka osetila struju kada mu je prišla

Posebno uznemirujući detalj jeste da je i Aleksova majka, kada je pokušala da vidi šta se dogodilo sinu, navodno osetila električno pražnjenje.

Lekar sa ostrva rekao je za grčku televiziju da joj je odmah savetovao da isključi struju u kući.

Objekat je potom zapečaćen, a istražitelji proveravaju električne instalacije, bojler i zaštitne uređaje u razvodnoj tabli. Treba da se utvrdi da li je postojao kvar, neispravna instalacija ili je možda nedostajao uređaj koji je trebalo da prekine napajanje u slučaju curenja struje.

Zašto je struja u kupatilu posebno opasna

Kupatilo je jedno od najrizičnijih mesta u kući kada je reč o struji, jer su voda, para, mokre ruke i vlažne površine svuda oko nas.

Voda znatno povećava mogućnost da električna struja prođe kroz telo. Zato kvar na bojleru, tušu, utičnici ili instalacijama koji bi u suvoj prostoriji možda prošao nezapaženo, u kupatilu može imati mnogo ozbiljnije posledice.

Posebno su rizične stare instalacije, improvizovane popravke, neispravno uzemljenje i odsustvo zaštitnog diferencijalnog prekidača, poznatog kao FID ili RCD sklopka. Njena uloga je da u deliću sekunde prekine struju ako registruje curenje električne energije.

Jedna stvar može da bude presudna

Ako tokom tuširanja osetite peckanje, blago „strujanje“, vibraciju na slavini, tušu ili bojleru, nemojte to ignorisati.

Ne dirajte uređaj ponovo da biste „proverili da li umišljate“. Isključite napajanje na glavnom prekidaču, ako to možete bezbedno da uradite, i pozovite električara.

Isto važi ako primetite miris paljevine, varničenje, iskakanje osigurača ili neobično ponašanje bojlera.

Električni kvarovi nisu posao za improvizaciju, posebno u kupatilu.

Nikada ne prilazite osobi koja je možda pod naponom golim rukama

Ako sumnjate da je nekoga udarila struja, prva reakcija je da ga instinktivno uhvatite i izvučete. Upravo to može ugroziti i osobu koja pokušava da pomogne.

Dok se ne prekine napajanje, telo povređenog može i dalje biti deo strujnog kola. Zato je najbezbednije prvo isključiti struju na osiguraču ili glavnom prekidaču, a zatim pozvati hitnu pomoć.

Ako ne možete bezbedno da prekinete napajanje, ne ulazite u vodu i ne dodirujte osobu golim rukama.

Tragedija koja je potresla celo ostrvo

Aleks je u rodnom Korku važio za izuzetno talentovanog učenika. Sa školskim drugovima radio je na komunikacionom sistemu namenjenom osobama sa neverbalnim autizmom, a za projekat su dobijali priznanja.

Njegova smrt potresla je i porodicu i stanovnike Kimolosa, malog ostrva sa manje od 1.000 stanovnika.

Istraga treba da pokaže kako je tačno došlo do strujnog udara i da li je nesreća mogla biti sprečena.

Ono što ova tragedija već sada pokazuje jeste da struju u kupatilu nikada ne treba uzimati zdravo za gotovo. Ono što izgleda kao običan tuš, mokra slavina ili mali kvar može, u najgorem slučaju, postati smrtonosna kombinacija.