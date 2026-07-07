Od 7. jula do 12. decembra 2026. godine Neptun će se kretati retrogradno kroz znak Ovna, otvarajući period dubokog preispitivanja identiteta, želja, hrabrosti i životnog puta.

Šta donosi retrogradni Neptun u Ovnu?

Neptun je planeta snova, intuicije, duhovnosti, mašte i saosećanja. On briše granice koje smo izgradili oko sebe i podseća nas da život nije samo ono što možemo da vidimo ili objasnimo razumom. Povezan je sa unutrašnjim osećajem, inspiracijom i onim nevidljivim što nas vodi.

S druge strane, Ovan predstavlja akciju, hrabrost, početke, želju i snažnu potrebu da budemo ono što jesmo. To je prvi znak Zodijaka, simbol novog početka i pokretačke energije.

Kada se ove dve energije spoje, nastaje susret duše i ega, snova i stvarnosti, intuicije i akcije. A kada Neptun krene retrogradno, sva ta pitanja okreću se ka unutra.

Vreme je da se zapitate – da li zaista živite svoj život?

Retrogradni Neptun traži da preispitate:

da li su vaši snovi zaista vaši,

da li živite prema sopstvenim željama ili tuđim očekivanjima,

da li vas pokreće intuicija ili strah,

da li ste izabrali pravi put ili ste samo pratili okolnosti.

Ovo nije period za velike spoljne promene, već za unutrašnje razumevanje. Mnoge iluzije mogu da se rasprše, a ono što vam više ne služi polako će nestajati iz života.

Iluzije padaju, istina izlazi na videlo

Tokom ovog perioda mnogi će shvatiti:

da su neke odluke donosili iz straha ili potrebe da pobegnu od problema,

da su mešali impuls sa intuicijom,

da su glumili hrabrost, umesto da priznaju svoje emocije,

da su jurili tuđe snove umesto svojih.

Neptun ne ruši naglo. On polako skida veo sa očiju i pomaže da jasnije vidimo sebe.

Period za unutrašnje čišćenje

Retrogradni Neptun ne traži da odustanete od svojih snova, već da ih pročistite.

Ovo je vreme kada treba da se zapitate:

Šta zaista želim?

Šta radim samo zato što mislim da moram?

Šta je moja istinska želja, a šta iluzija?

Do decembra mnogi će promeniti način na koji gledaju sebe, svoje odnose, posao ili životni cilj.

Horoskop za svaki znak

Ovan

Retrogradni Neptun prolazi kroz vaše polje identiteta. Vreme je da skinete maske i priznate sebi ko ste zaista. Sve što je građeno na pritisku ili tuđim očekivanjima polako se ruši kako biste mogli da izgradite autentičniju verziju sebe.

Bik

Ulazite u period dubokog unutrašnjeg čišćenja. Stari strahovi, potisnute emocije i nerešene priče izlaze na površinu kako biste ih konačno otpustili. Odmor i intuicija biće važniji nego ikada.

Blizanci

Preispitaćete prijateljstva, planove i ljude kojima ste okruženi. Možda ćete shvatiti da neki zajednički snovi više nisu vaši. Ostanite verni sebi.

Rak

Karijera i životni poziv dolaze pod lupu. Mnogi Rakovi više neće želeti da rade samo zbog statusa ili novca, već će tražiti posao koji ih zaista ispunjava.

Lav

Menjaju se vaša uverenja i pogled na svet. Moguće je da ćete odustati od starih životnih filozofija i pronaći potpuno novi smisao.

Devica

Ovo je period duboke emocionalne transformacije. Preispitujete poverenje, bliskost i odnose u kojima dajete više nego što dobijate. Vreme je da vratite svoju snagu.

Vaga

Partnerski odnosi ulaze u važnu fazu. Iluzije o ljubavi polako nestaju, a ostaje ono što je iskreno i stabilno. Neki odnosi će se produbiti, a neki završiti.

Škorpija

Vreme je da promenite svakodnevne navike. Telo će vam jasno pokazivati kada preterujete. Obratite više pažnje na zdravlje, odmor i ritam života.

Strelac

Ljubav, kreativnost i radost dolaze na preispitivanje. Možda ćete shvatiti da ste previše energije ulagali u ono što vas više ne usrećuje. Vratite se onome što vas zaista pokreće.

Jarac

Porodica, dom i prošlost biće glavne teme narednih meseci. Mnogi će rešavati stare porodične odnose ili konačno pronaći unutrašnji osećaj sigurnosti.

Vodolija

Menja se način na koji razmišljate i komunicirate. Biće manje konfuzije, a više jasnih odluka. Ovo je dobar period za učenje, pisanje i iskrene razgovore.

Ribe

Novac, samopouzdanje i osećaj lične vrednosti dolaze u prvi plan. Preispitaćete šta zaista zaslužujete i šta vam donosi osećaj sigurnosti, ne samo materijalno već i emotivno.

Glavna poruka retrogradnog Neptuna

Retrogradni Neptun u Ovnu podseća nas da se pravi snovi ne ostvaruju silom, već poverenjem u sebe. Do 12. decembra 2026. mnogi će odbaciti stare iluzije, jasnije videti svoj put i napraviti prostor za život koji više odgovara onome što zaista jesu.