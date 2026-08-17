Letnje večeri uz otvoren prozor često pokvari samo jedno, zujanje iznad glave baš kada legnete da spavate. Internet je pun „čudesnih“ trikova protiv komaraca, ali jedan je posebno jednostavan i ne traži nikakvu hemiju.

Potrebni su vam limun i nekoliko karanfilića.

Kako se pravi

Prepolovite limun, u svaku polovinu zabodite nekoliko karanfilića i stavite ga na tanjirić kraj prozora, balkonskih vrata ili mesta gde komarci najčešće ulaze.

Jak miris citrusa i karanfilića može da učini prostor manje privlačnim pojedinim insektima. Ipak, nemojte očekivati da će jedna polovina limuna napraviti nevidljivi zid kroz koji nijedan komarac neće proći.

Još važnije od limuna

Ako zaista želite manje komaraca, proverite da li negde oko kuće ili na terasi stoji voda. Podmetači ispod saksija, kofe, stare posude i začepljeni oluci mogu postati idealno mesto za njihovo razmnožavanje.

Mreže na prozorima i ventilator takođe mogu mnogo da pomognu, jer komarci teže lete kroz jače strujanje vazduha.

Zato limun sa karanfilićima posmatrajte kao prijatan dodatni trik, a ne kao jedinu zaštitu.