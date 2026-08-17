Kada nas posle obilnog ručka „stisne“ želudac, pojavi se gorušica ili ona neprijatna kiselina koja kao da se penje do grla, mnogi posegnu za starim kućnim rešenjem – sodom bikarbonom.

Čaša vode, malo sode i očekujemo da će problem nestati.

Međutim, gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić upozorava da soda bikarbona nije rešenje na koje bi trebalo da se oslanjamo kada imamo tegobe sa želudačnom kiselinom. Može kratkotrajno da neutralizuje kiselinu, ali time, kako objašnjava, nismo rešili uzrok problema.

„Stari je trik, pojedete pa vam nešto ne odgovara, pa uzmete pilulu protiv kiseline. Ako vam bude bolje posle 45 minuta, to je kiselina. Kakva soda bikarbona, čoveče?! Ona neutralizuje kiselinu na pola sata, i gotovo je dejstvo, nema ga. Moraju se uzimati lekovi koji imaju prolongirani efekat, soda bikarbona je princip, drži vodu dok majstori odu“, objasnio je dr Perišić.

Postoji i „tiha“ kiselina

Problem je što želudačne tegobe nisu uvek praćene onom klasičnom gorušicom koju svi lako prepoznajemo.

Dr Perišić upozorava i na takozvanu „tihu kiselinu“, kada osoba možda ne oseća tipično pečenje, ali ima druge neprijatnosti.

„Postoje i tihe kiseline, gde vi verovatno ne osećate gorušicu, ali imate neku muku“, kaže gastroenterolog.

Kao deo režima koji preporučuje, dr Perišić navodi i čajeve.

„Tada je najbolje da pijete čaj: pre doručka šolju čaja od kantariona, a posle doručka čaj od nane. Dobro bi bilo da tokom dana popijete ukupno oko četiri do pet šolja čaja od nane“, savetuje doktor.

Ipak, sa kantarionom treba biti oprezan jer može da utiče na dejstvo brojnih lekova. Ako redovno uzimate terapiju, najbolje je da se pre njegove upotrebe posavetujete sa lekarom ili farmaceutom.

Ako želudac boli, menjajte i način na koji jedete

Nije, naravno, sve u tome šta ćemo popiti kada se tegobe već pojave. Dr Perišić savetuje da se obrati pažnja i na svakodnevnu ishranu.

Njegova preporuka je jednostavna, umesto nekoliko velikih i teških obroka, rasporedite hranu tokom čitavog dana.

„Pet malih obroka dnevno, sa malo masnoća. Jedite lake ugljene hidrate, pire od krompira i šargarepe, napravite pire od jabuke, pa pojedite bananu. Barenu piletinu isto jedite, ona je odlična“, rekao je gastroenterolog.

Drugim rečima, kada je želudac već osetljiv, nije trenutak da ga dodatno opterećujemo teškom i masnom hranom.

Jedno piće posebno izbegavajte

Dr Perišić skreće pažnju i na još jednu naviku koju mnogi imaju kada ih muči stomak.

„Bez kisele vode sa mehurićima, ona će napraviti problem“, upozorio je.

Spomenuo je i namirnicu koju mnogi gotovo svakodnevno koriste, luk.

„Luk je hranljiv, ima kvercetin, Božja je namirnica. Moja pokojna majka ga je sekla na pola, pa da pocrni na plotni, pa ga je tako ubacivala u supu, znala je koliko je to zdravo“, ispričao je dr Perišić.

Ipak, ako se bol, gorušica ili druge želudačne tegobe često vraćaju, kućni trikovi ne bi trebalo da budu zamena za pregled. Posebno ako se jave jak ili uporan bol, otežano gutanje, povraćanje, krv u stolici ili neobjašnjiv gubitak telesne težine, potrebno je obratiti se lekaru.