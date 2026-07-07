Ako postoji dezen koji nikada ne izlazi iz mode, onda su to definitivno tufne. Gotovo svakog leta vraćaju se u velikom stilu, a ove sezone viđamo ih svuda – na laganim haljinama, bluzama, suknjama, maramama i drugim letnjim komadima garderobe.

Najčešće dolaze u klasičnoj crno-beloj kombinaciji, ali ove godine posebno su popularne i crvene, teget, kao i nežne pastelne nijanse.

Sitne tufne daju elegantan i sofisticiran izgled, dok krupnije ostavljaju razigran i upečatljiv utisak, pa svako može da pronađe model koji odgovara njegovom stilu.

Velika prednost ovog dezena jeste to što se lako kombinuje. Odlično izgleda uz jednobojne pantalone, suknje ili šortseve, zbog čega je idealan izbor i za svakodnevne prilike i za letnje večernje izlaske.

Bez obzira na to da li više volite svedene modne kombinacije ili romantičan stil, tufne se lako uklapaju u gotovo svaki garderober. Upravo zbog svoje jednostavnosti i bezvremenskog šarma, ovaj dezen godinama ostaje jedan od omiljenih letnjih trendova koji nikada ne gubi popularnost.