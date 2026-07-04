Tejlor Svift i Trevis Kelsi su se venčali!

Pop zvezda i igrač tima ,,Kansas City Chiefs", Trevis Kelsi (36), izgovorili su sudbonosno „da“ u petak, 3. jula, na glamuroznoj ceremoniji održanoj u Medison Skver Gardenu u Njujorku, potvrdio je predstavnik Tejlor Svift za magazin People.

„Venčanu odeću mlade i mladoženje kreirala je modna kuća Kristijan Dior Ot Kitur. Kreacije je osmislio Džonatan Anderson, kreativni direktor Diorovih ženskih, muških i haute couture kolekcija, u bliskoj saradnji sa mladencima. Ovo je prva venčanica visoke mode koju je dizajner napravio za svetski poznatu slavnu ličnost. Njihove cipele izrađene su po meri u radionici Kristijana Lubutena, dok je mlada nosila nakit kuće Kartije“, navodi se u saopštenju predstavnika pevačice.

„Tejlor i Trevis nisu imali deveruše ni kumove u tradicionalnom smislu. Umesto toga, Tejlorin brat Ostin Svift imao je ulogu njenog počasnog kuma, dok je Džejson Kelsi bio Trevisov venčani kum. Ceremonija je ujedinila obe porodice, a venčanje je vodio njihov prijatelj Adam Sendler“, nastavlja se u saopštenju.

Nakon što su proglašeni mužem i ženom, na velikim ekranima ispred dvorane osvanula je poruka: „Tejlor i Trevis su se upravo venčali!“

„Modna kuća 'Christian Dior Haute Couture' sa zadovoljstvom potvrđuje da je kreirala venčanu odeću za venčanje Tejlor i Trevisa. Kreacije su izrađene u Diorovim ateljeima u Aveniji Montenj 30 u Parizu, a osmislio ih je Džonatan Anderson, kreativni direktor ženskih, muških i 'haute couture' kolekcija, u bliskoj saradnji sa mladencima“, izjavio je predstavnik modne kuće za magazin ,,People". „Džonatan Anderson i modna kuća Dior upućuju iskrene čestitke mladencima.“

Gosti

Brojne zvanice su viđene kako pristižu u Njujork na proslavu, među kojima su bili: Điđi Hadid i Bredli Kuper, Dakota Džonson, Mariska Hargitej i Piter Herman, Ed Širan i Čeri Siborn, sestre Hejm, Eli Gulding, Benson Bun, Maren Moris, Kelsi Balerini, Miranda Lambert, bend ,,The Chicks", Bred Pejsli i Kimberli Vilijams-Pejsli, Hju Grant, Karli Klos i Džošua Kušner, Zoi Kravic, Džejson Sudeikis, Itan Hok, Džimi Falon i Tomi Hilfiger.

Par je veče uoči venčanja proslavu započeo intimnom probnom večerom sa porodicom i prijateljima u pozorištu Infosis, koje se nalazi u okviru čuvene dvorane.

Među najbližima koji su pristigli na slavlje bili su Lena Danam, Džek Antonof, Abigejl Anderson, Erin Endruz, Karisa Tompson, Greg Olsen i Erik Džons. Zvanice su za ovu priliku nosile odevne kombinacije sa šljokicama i haljine u tonovima dragog kamenja. Bredli Kuper i Ešli Avinjon takođe su odvojeno viđeni na putu ka događaju, dok je Selena Gomez iz automobila podelila glamurozni selfi.

Priprema za venčanje

Izvori su uoči venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija otkrili da je Medison Skver Garden tokom prethodnih dana potpuno preuređen za ovu priliku.

U ponedeljak, 29. juna, ispred čuvene dvorane primećeno je više kamiona, dok su radnici unosili opremu, travu i drugu dekoraciju. Ispred objekta viđene su i kutije sa natpisima „Garden Party“ i „Mirror Ball“.

Jedan od izvora je izjavio da „nikada nije video“ da Medison Skver Garden izgleda toliko drugačije.

Veridba

Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili su veridbu zajedničkom objavom na Instagramu, podeljenom 26. avgusta 2025. godine, koja je sadržala nekoliko fotografija sa njihove bajkovite prosidbe u vrtu. Na fotografijama se vidi kako Trevis Kelsi kleči na jedno koleno, dok se par grli nakon što je pevačica prihvatila prosidbu.

„Vaša nastavnica engleskog i vaš nastavnik fizičkog se venčavaju“, napisala je Tejlor Svift u opisu objave.

Na fotografijama je Tejlor pokazala i svoj verenički prsten, koji je Trevis Kelsi dizajnirao u saradnji sa Kindredom Lubeckom iz juvelirske kuće Artifex Fine Jewelry. Prsten krasi dijamant starinskog brilijantskog reza, postavljen na zlatni prsten.

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