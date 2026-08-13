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Veruje se da privlači bogatstvo u kuću: Podstaknite drvo novca da procveta

Evo kako da podstaknete drvo novca da procveta.

Autor:  Vesna Vukadinović
13.08.2026.22:24
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Veruje se da privlači bogatstvo u kuću: Podstaknite drvo novca da procveta
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Krasula ili drvo novca je biljka koja prema feng šuiju poboljšava finansijsku situaciju vlasnika. Ova dekorativna biljka nije teška za održavanja, ali retko kome procveta. Vama će sigurno ako pratite ove savete.

Kada se na drvetu novca pojavi cvet, veruje se da to donosi bogatstvo i da možete očekivati značajno povećanje prihoda. Kako onda podstaći krasulu da procveta? Tajna je u starom triku! Cvetanje se obično javlja od 5. do 10. godine života biljke, a evo koje uslove je potrebno ispuniti kako bi se pojavio cvet:

  • Umereno je zalivajte jednom na svake dve nedelje. Previše vode može učiniti da koren biljke počne da truli
  • Važno je da stoji na svetlom mestu gde će što duže uživati u dnevnom svetlu, tada će drvo imati više šanse da procveta.
  • Nahranite biljku - možete koristiti ista đubriva kao i za kaktus.
  • U proleće, kada prođe hladno vreme, iznesite drvo novca na svež vazduh ili češće provetravajte stan.
  • Kako biljka raste, povremeno je presadite u novu saksiju koja ne treba da bude preduboka, piše Sensa. Sa velikom količinom zemlje, koren stabla novca proteže se nadole, a sama biljka nagore, što je čini tankom i slabom.
  • Uklanjajte loše i staro lišće.

 

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Osim negovanja, važno je da brinete i o energetskom uticaju drveta novca, a to ćete uraditi ovako:

  • Razgovarajte sa biljkom, pevajte joj i govorite ispred nje afirmacije za privlačenje bogatstva
  • Veruje se da prašina na lišću ometa novčane tokove, pa ih redovno brišite
  • Stavite krasulu u jugoistočni deo kuće koji se naziva u feng šuiju "ugao bogatstva". Veruje se da će ona svoj energetski doprinos boljem prilivu novca najpre dati u tom delu doma.

Video:

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