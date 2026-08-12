Džejmi Li Kertis kaže da je njen brzi brak sa Kristoferom Gestom inspirisao njenu novu humorističku seriju ,,Newlyweds".

Glumica (67) je otkrila kako je njihova ljubavna priča pomogla u oblikovanju zapleta za novu seriju tokom panela posvećenog seriji u okviru događaja „NBCUniversal’s Backlot Pass” održanog u ponedeljak, 10. avgusta.

„Upoznala sam svog muža i udala se za njega nakon što sam videla njegovu sliku u časopisu. I nikada nismo proveli više od 72 sata zajedno pre nego što smo se venčali”, priznala je glumica. „Mislim, odjednom, a vi me gledate u stilu: ’Čekaj, šta?’ Mislim da možete da pretpostavite šta smo radili tokom ostala 70 sata. Znate na šta mislim?”

„Nije bilo mnogo priče i venčali smo se. Bili smo stranci kada smo se venčali”, nastavila je. „A onda se jednog dana probudite i kažete: ’Vau, on stvarno ne priča.’ I u braku smo četrdeset dve godine. Hvala vam puno.”

Međutim, napomenula je da su, kako se njihov odnos produbljivao, nastavili da otkrivaju nove stvari jedno o drugom i da su na kraju shvatili da žele da zajedno nastave kroz život.

„Mi smo potpune suprotnosti, i tada smo počeli da razgovaramo o stvarima koje se dešavaju kasnije u životu ljudima u šezdesetim godinama koji se smuvaju i u fazonu su: ’Znate šta? Hajde da uradimo ovo’”, rekla je Kertisova.

„Ima nečeg zaista divnog u tome kada gledate ljude kako shvataju život kada su im životi već ispunjeni drugim ljudima. I to je uštini ono što smo želeli da ova serija bude”, dodala je.

Kertisova je ranije u ličnim esejima za magazin People i sajt Oprah.com podelila da su ona i Gest (78), imali prvi sastanak u restoranu ,,Chianti Ristorante" u ulici Melroz u julu, nakon što je videla njegovu fotografiju u izdanju časopisa „Rolling Stone" i rekla: „Udaću se za tog tipa.”

Do avgusta su se već „zaljubili”, a Gest ju je zaprosio sledećeg meseca. Par se na kraju venčao 18. decembra 1984. godine, samo šest meseci nakon prvog sastanka.

Težak ali uspešan brak

Kertisova je otvoreno govorila o tome kako su ona i Gest prošli kroz svoj deo uspona i padova. Tokom intervjua za magazin „People" 1991. godine, je rekla: „Ne mislim da imamo lak brak. Imamo težak, ali uspešan brak.”

Uprkos poteškoćama, ovaj par je nastavio da održava svoju vezu snažnom. U intervjuu za ,,Entertainment Tonight" u decembru 2024. godine, zvezda rekla je da je tajna njenog dugovečnog braka u tome što „ne odlazite”.

Kertisova je objasnila: „Trezna sam već dugo, a u procesu oporavka imamo izreku: ’Ako ostanete u autobusu, pejzaž će se promeniti.’ A to je brak.”

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