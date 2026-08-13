Holivudska zvezda Džulija Roberts decenijama intrigira javnost, ne samo svojim glumačkim talentom i prepoznatljivom lepotom, već i ljubavnim životom koji je često bio tema medija.

Jedan od najpoznatijih skandala vezanih za njen ljubavni život dogodio se početkom 1990-ih, kada je bila verena za glumca Kifera Šaterlanda.

Venčanje je bilo pomno isplanirano, no samo tri dana pre zakazane ceremonije Džulija je sve otkazala i pobegla s glumcem Džejsonom Patrikom, koji je bio blizak prijatelj njenog tadašnjeg verenika. Ovaj neočekivani potez izazvao je veliku pažnju u Holivudu, a njena ljubavna priča godinama se navodila kao jedan od najdramatičnijih prekida slavnih parova.

Navodno je Roberts raskinula veridbu jer se Kifer sastajao s go-go plesačicom Amandom Rajs. Glumac je to negirao i rekao da ju je viđao jer voli da igra bilijar.