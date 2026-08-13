Holivudska zvezda Džulija Roberts decenijama intrigira javnost, ne samo svojim glumačkim talentom i prepoznatljivom lepotom, već i ljubavnim životom koji je često bio tema medija.
Jedan od najpoznatijih skandala vezanih za njen ljubavni život dogodio se početkom 1990-ih, kada je bila verena za glumca Kifera Šaterlanda.
Venčanje je bilo pomno isplanirano, no samo tri dana pre zakazane ceremonije Džulija je sve otkazala i pobegla s glumcem Džejsonom Patrikom, koji je bio blizak prijatelj njenog tadašnjeg verenika. Ovaj neočekivani potez izazvao je veliku pažnju u Holivudu, a njena ljubavna priča godinama se navodila kao jedan od najdramatičnijih prekida slavnih parova.
Navodno je Roberts raskinula veridbu jer se Kifer sastajao s go-go plesačicom Amandom Rajs. Glumac je to negirao i rekao da ju je viđao jer voli da igra bilijar.
Pre veze sa Kiferom Šaterlandom, Roberts je ljubila glumca Lijama Nisona, dok su joj se tokom karijere pripisivale i romanse s Dilan Mekdermotom i Metjuom Perijem. Njen privatni život tako je često privlačio jednaku pažnju kao i njene filmske uloge.
Dve godine kasnije upoznala je pevača Lajla Loveta u kojeg se ludo zaljubila te su ubrzo uplovili u bračne vode. Razveli su se nakon dve godine braka, a Džulija je jednom prilikom izjavila da se zaletela u brak za koji nije bila spremna. Uz to, glumac se hteo ostvariti u očinskoj ulozi, dok Džulija nije bila spremna na roditeljstvo.
Nakon razvoda ponovo se našla u centru interesa javnosti zbog ljubavnih veza, a jedno vreme je bila u vezi s glumcem Benjaminom Bretom.
Pravu bračnu stabilnost, čini se, pronašla je tek uz filmskog snimatelja Danijela Modera.
"Odmah sam se zaljubila u njega. Htela sam biti s njim. Nisam mogla prestati razmišljati o njemu, a znala sam da ću se naći u problemima", rekla je jednom prilikom.
Kada su se upoznali on je bio u braku s Verom Stajmberg, a ubrzo nakon što je u njegov život ušla slavna glumica predao je papire za razvod.
Neki su tada Džuliju nazivali "razaračicom braka" jer je, pisalo se, preotela tuđeg supruga, a sve je iznenadilo kada je Moderovoj supruzi odlučila da plati 400 hiljada dolara kako bi se njihov razvod brzo završio.
Par se venčao 2002. godine, a zajedno su dobili troje dece. Uprkos ogromnoj medijskoj pažnji koja prati njihove živote, Džulija i Danijel uspeli su izgraditi dugotrajan brak i ostati zajedno tokom godina provedenih pod budnim okom javnosti.
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