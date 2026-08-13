Romantične serije nastavljaju da budu nezaobilazni deo naših večeri. Od fenomena ,,Off Campus", preko ,,As the Years Go By", pa sve do ,,The Map of Desires"... Broj naslova koji su se poslednjih nedelja našli u katalozima striming platformi gotovo je nemoguće izbrojati.
Sada je red na ,,Sterling Point", koji nas od 5. avgusta osvaja na platformi ,,Prime Video". Serija se već popela na sam vrh liste najgledanijih programa. Upoznajte bolje ovo ostvarenje i otkrijte šta je pripremila kreatorka Megan Park.
Radnja nas vodi u Njujork, gde upoznajemo En Džejkobson, sedamnaestogodišnjakinju koja živi sa bratom blizancem Konorom i ocem udovcem. Nakon što je odbijena za letnju praksu, Eni je neraspoložena, ali joj se odmor iznenada menja zbog jedne neočekivane vesti. Saznaje da im je Gordon, deda sa majčine strane kojeg nikada nisu upoznali, svakodnevno pisao pisma i ostavio im u nasledstvo malo kanadsko ostrvo smešteno u oblasti Muskoka.
Po dolasku na ostrvo, porodične tajne počinju da izlaze na površinu. A dok Eni pokušava da otkrije istinu o svojoj porodici, sasvim je moguće da će se usput roditi i jedna ljubavna priča.
Džoš Švarc, majstor tinejdžerskih drama
Iza ove nove serije stoji Džoš Švarc. Ako vam njegovo ime nije poznato, gotovo sigurno ste se već susreli sa njegovim radom. On je zaslužan za dve kultne serije iz dvehiljaditih, ,,Okrug Orindž." i ,,Tračara". Kroz osam epizoda od po približno 50 minuta, ,,Sterling Point" mu omogućava da se vrati svojim omiljenim temama i istraži složenosti odrastanja.
Kada je reč o glumačkoj postavi, publika će prepoznati Elu Rubin, koja je između ostalog glumila uz En Hatavej u filmu ,,Ideja o tebi". Njenog brata u seriji tumači Kin Rafalo, sin glumca Marka Rafala, dobro poznatog lica romantičnih komedija, ali i glumca koji je igrao Hulka.
U seriji se pojavljuju i Džefri Din Morgan, poznat po seriji ,,Uvod u anatomiju" i ,,Okružen mrtvima", Bo Bragason iz ,,Legende o Zeldi" i Misi Pajl, koju smo gledali u filmu ,,Čarli i fabrika čokolade", prenosi Elle.
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