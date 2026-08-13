Romantične serije nastavljaju da budu nezaobilazni deo naših večeri. Od fenomena ,,Off Campus", preko ,,As the Years Go By", pa sve do ,,The Map of Desires"... Broj naslova koji su se poslednjih nedelja našli u katalozima striming platformi gotovo je nemoguće izbrojati.

Sada je red na ,,Sterling Point", koji nas od 5. avgusta osvaja na platformi ,,Prime Video". Serija se već popela na sam vrh liste najgledanijih programa. Upoznajte bolje ovo ostvarenje i otkrijte šta je pripremila kreatorka Megan Park.

Radnja nas vodi u Njujork, gde upoznajemo En Džejkobson, sedamnaestogodišnjakinju koja živi sa bratom blizancem Konorom i ocem udovcem. Nakon što je odbijena za letnju praksu, Eni je neraspoložena, ali joj se odmor iznenada menja zbog jedne neočekivane vesti. Saznaje da im je Gordon, deda sa majčine strane kojeg nikada nisu upoznali, svakodnevno pisao pisma i ostavio im u nasledstvo malo kanadsko ostrvo smešteno u oblasti Muskoka.