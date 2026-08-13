Vikend horoskop od 14. do 16. avgusta donosi optimističnu energiju. Četiri horoskopska znaka mogla bi da dobiju poruku, poziv ili priliku kojoj su se dugo nadali.

Lav

Lavovi su ovog vikenda u centru dešavanja. Posle perioda preispitivanja, mogli bi konačno da dobiju odgovor koji čekaju. To može biti poruka, poslovna ponuda, važan razgovor ili prilika da pokrenu ideju o kojoj dugo razmišljaju.

Ipak, trebalo bi da budu oprezni sa obećanjima. Samopouzdanje je dobrodošlo, ali velike ideje zahtevaju i dobar plan.

Strelac

Vikend je povoljan za putovanja, učenje, nova iskustva i poslovne planove. Ako već neko vreme čekaju odgovor u vezi sa putovanjem, poslom ili nekom novom prilikom, situacija bi konačno mogla da se pokrene.

Ideja koja im je do skoro delovala nerealno sada bi mogla da izgleda mnogo ostvarivije.

Ovan

Ovnovi bi ovog vikenda mogli da budu posebno raspoloženi za ljubav, zabavu i kreativnost.

Slobodni Ovnovi mogli bi da dobiju poruku kojoj su se potajno nadali ili da konačno skupe hrabrost i naprave prvi korak.

Zauzeti Ovnovi mogli bi da vrate spontanost u odnos kroz zajednički izlazak, izlet ili neki potpuno neplanirani događaj. Ovo je takođe dobar period za pokretanje kreativnih projekata.

Vaga

Vage imaju razlog za optimizam. Naglasak je na ljubavi, društvenom životu i odnosima sa drugim ljudima. Prilika koju čekaju možda neće doći direktno do njih, već preko prijatelja, kolege ili poznanika.

Poziv na druženje mogao bi da donese novo poznanstvo, razgovor sa prijateljem novu ideju, a poslovni kontakt zanimljivu priliku.

Slobodne Vage trebalo bi da budu otvorene za nova poznanstva jer bi sasvim običan izlazak mogao da se pretvori u nešto mnogo zanimljivije.

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